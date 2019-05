Konference og vælgermøde: Velfærden til debat

Vissenbjerg: Børn, unge, ældre og de svageste i Assens Kommune bliver i denne tid ramt af store besparelser.

Det har betydet, at der er skåret kraftigt i velfærden til de borgere, og det har kastet masser af debat - ikke bare i Assens Kommune, men i hele landet - og kritik af sig.

Og nu fortsætter debatten.

Facebook-gruppen 'Assens Kommune svigt af de ældre', der opstod i kølvandet i besparelserne på ældre- og socialområdet, arrangerer derfor i samarbejde med LO Vestfyn og Faglige Seniorer Vestfyn en konference, hvor de to centrale velfærdsområder er på dagsordenen.

Konferencen finder sted i Vissenbjerg Idræts- & Kulturcenter tirsdag 28. maj fra klokken 14 til 19.

Arrangørerne kalder det for et anderledes vælgermøde, fordi der vil være en lang række oplæg. Samtidig er der naturligvis også en debat med et panel, der består af politikere. Det vil foregå på den måde, at partierne på forhånd har fået spørgsmålene. Hver paneldeltager får så lige lang tid til at give svar på spørgsmålene.