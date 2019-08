Koncerter og udstillinger hele ugen: Assens fyldes med kultur

Kulturdagene sættes i gang lørdag 10. august, når der er fernisering på Galleri Sulegaardens udstilling, hvor lokale kunstnere fra Pabiak viser deres værker frem. Lørdag aften spiller Mississippi Stompers traditionel New Orleans-jazz i haven på Helnæs Gl. Præstegaard fra klokken 20. Søndag er der så fernisering på udstillingen, som traditionen tro er i Vor Frue Kirke, og her er der også koncert med kammerkoret Hymnia, der gennem musik vil hylde Leonardo da Vinci. Begge dele fra klokken 15.

Assens: Hvis du trænger til at få ladet de kulturelle batterier op, så bliver der rig mulighed for det, når der igen er Assens Kulturdage fyldt med udstillinger og koncerter.

Tre gange i løbet af kunstdagene er der kunstpause i kirken, hvor man kan høre musik, mens man får et afbræk fra hverdagen. Arkivfoto: Andreas Bastiansen

Onsdag aften fra klokken 19 kan man selv bevæge stemmebåndene, når der alsang under bøgetræerne i Skovanlægget i Assens. Assens Harmoniorkester spiller op, og man er mere end velkommen til at stemme i med egen røst, skulle man få lyst til det.

Trier og kunst-snak

På Tobaksgaarden kan man blandt andet møde Peter Tybjerg, Merethe Bloch og Uffe Johansen i en samtale om kunst.

De tre står bag udstillingen 'Island', som i disse dage og uger kan ses i galleriet på Tobaksgaarden. Mandag 12. august fra klokken 16 kan man høre de tre fortælle mere om deres værker og inspiration.

Også multikunstneren Troels Trier gør stop på Tobaksgaarden. Det sker tirsdag 13. august klokken 20, hvor han - på sin helt egen facon - vil levere koncert og storytelling under overskriften 'Fra Røde Mor til Grøn Far'. Her kigger han tilbage på sine 50 år som scenekunstner, hvor han blandt andet har gjort sig i musik, skuespil, billedkunst og som forfatter.

Der bliver også serveret jazz og kage i cafeen på Tobaksgaarden. Det sker lørdag 17. august, hvor Kirsten Jazmine Thur, der blev kendt i DR's Den Store Bagedyst, sørger for lækkerier til ganen, mens New Organ Trio forkæler øregangene.

Assens Kulturdage slutter søndag 18. august i Gamtofte Kirke, hvor Via Dolorosa giver koncert.