Kommune er lykkedes med særligt netværk for lærlinge

Hvis man er lærling i byggebranchen, kan man håbe at være det i Assens Kommune. Der er nemlig udviklet et socialt og fagligt netværk mellem lærlingene, som kun findes et andet sted i landet.

- På et gymnasium følges du jo med din klasse og har et socialt liv med jævnaldrene der. Når du er lærling, kan du være heldig at være det et sted med seks-syv andre. Ellers er du måske den eneste, siger direktør Kristine Lawaetz Lyngbo fra Udvikling Assens, der er med i LærlingVestfyns styregruppe.

Nu har en af kommunens virksomheder, Scan A/S, netop vundet prisen for årets praktikvirksomhed, og deres praktikant, Karina Lind Clemmensen, prisen for årets handelselev.

Assens: 'LærlingVestfyn' er navnet på projektet, som Udvikling Assens har sat i søen. Det er et netværk for alle lærlinge i byggebranchen, der byder på sociale og faglige arrangementer to gange om året.

Søren Steen Andersen takkede Scan A/S og virksomhedens medarbejdere for deres bidrag til kommunen. Foto: Jon Norddahl

En stærk fortælling

Indtil videre har der været omkring 50 deltagere til hvert arrangement. Et flot deltagertal, mener borgmester Søren Steen Andersen (V).

- Udvikling Assens gør enormt meget for lærlingene. Fortællingen er stærk, for vi har brug for den sandhed, at man kan gøre god karriere inden for erhvervsskolerne. Vi har mange stærke virksomheder i kommunen, der har brug for lærlinge, og dem skal vi støtte, siger Søren Steen Andersen.

Og det lader til, at virksomhederne også selv vil gøre deres for at støtte lærlingene. Virksomhederne betaler både timeløn og deltagerpris til LærlingVestfyns arrangementer med økonomisk støtte fra håndværker- og industriforeningen i Assens.

- Så vidt jeg ved, er Sorø Kommune det eneste andet sted, der har lignende tilbud til lærlinge. Jeg er lige blevet inviteret til Ærø for at fortælle om projektet, så det tyder jo på, at det går godt, siger Kristine Lawaetz Lyngbo, der også fortæller, at hun håber på at udvide lærlingetilbuddet til andre brancher.