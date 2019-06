Kommune: Vi har håndteret Helhedsskolens elever på bedste vis

Helhedsskolen i Flemløse blev i oktober flyttet til Aarupskolen til trods for, at flere forældre havde protesteret mod en flytning. Arkivfoto: Robert Wengler

Omkring 10 elever flyttede med Helhedsskolen i Flemløse til Aarupskolen i oktober. Resten af eleverne er der fundet passende løsninger til, mener Assens Kommune, der samtidig glæder sig over, at eleverne i specialtilbuddet ser ud til at være faldet godt til på Aarupskolen.

Da det i sommer blev vedtaget, at Helhedsskolen i Flemløse skulle flyttes til Aarupskolen, fik beslutningen en blandet modtagelse hos forældre til skolens elever. Flere påpegede blandt andet, at det ikke ville gavne deres børn at gå på en stor skole, hvor de skulle forholde sig til hundreder af almene elever. Andre så det til gengæld som en mulighed for at få opfyldt deres ønske om at få børnene integreret i folkeskolen. Ifølge Esben Krægpøth, leder af Dagtilbud og Skole i Assens Kommune, kan kommunen ikke oplyse, hvor de enkelte elever er havnet. Poul-Erik Svendsen, som leder Aarupskolen, fortæller dog, at omkring 10 af i alt 15 elever i den nye helhedsafdeling er kommet med fra Flemløse Helhedsskole. Skolen var normeret til 16 elever, ligesom afdelingen nu er det. Esben Krægpøth mener, at det er lykkedes Assens Kommune at finde rimelige løsninger til de familier, der ikke har ønsket at lade deres børn flytte med Helhedsskolen. - Jeg synes, de medarbejdere, jeg har omkring det her, har forsøgt at håndtere det på bedste vis, siger han. Både han, Poul-Erik Svendsen og Mogens Mulle Johansen (SF), formand for Uddannelse, Børn og Familie i Assens Kommune, er samtidig enige om, at helhedsafdelingen på Aarupskolen efterhånden er blevet stabil. - Mit indtryk er, at der er fuldstændig styr på afdelingen derude med nye ansættelser, som har kørt knap et halvt års tid. Der er næsten ingen tilbage af dem, der var ansat tidligere. Nogle har valgt at sige op og andre er blevet sagt op, men nu er der en gruppe, som har været konstant siden omkring januar, siger Mogens Mulle Johansen og tilføjer, at han oplever, at det har skabt en ro hos børnene. - Der er en kæmpe forskel i forhold til, da vi så dem i Flemløse, siger han.

Helhedsskolen - et år efter Sidste sommer var Helhedsskolen i Flemløse under massiv kritik som følge af underbemanding og knappe ressourcer.I håb om at sikre bedre arbejdsvilkår og færre sygemeldinger besluttede byrådet i Assens Kommune at flytte skolen til Aarupskolen fra oktober.



Det skulle samtidig bringe eleverne i specialtilbuddet tættere på de almene elever og på at kunne blive inkluderet i folkeskolen.



Fyens Stiftstidende har undersøgt, hvordan det er gået en række familier i det første skoleår, siden Helhedsskolen i Flemløse flyttede. I serien kan du møde:



Charlotte Brandt Madsen fra Glamsbjerg, hvis datter Sarah har fået en mere tryg og rolig hverdag på Lærkeskolen.



Kimmie Fritz-Jensen fra Assens, der trods sygdom har valgt at undervise sin søn Patrick i hjemmet.



Henriette Bakmann fra Aarup, der har ladet sin søn William flytte med til Aarupskolen, men stadig føler, at han er isoleret fra de andre børn.



Carina Nielsen fra Skallebølle, der sammen med Henriette Bakmann kritiserer, at børnene i Aarupskolens helhedsafdeling ikke har fået en SFO.

Medarbejdere udskiftet Synes du også, at det er gået hurtigt nok med at få afdelingen op at køre? - Det vil jeg sige ja til. For det første må man huske på, at de reelt har skiftet en del af medarbejderne to gange. Det var nødvendigt at have vikarer i starten med en del langtidssyge. Fyens Stiftstidende har talt med flere forældre, hvis børn enten er kommet i Aarupskolens helhedsafdeling, har fået plads på andre skoler i kommunen eller stadig leder efter specialskoletilbud til deres børn. En af dem er Charlotte Brandt Madsen fra Glamsbjerg, hvis datter Sarah er blevet optaget på helhedstilbuddet Lærkeskolen i Aarup, hvor hun nu trives. - Hun er blevet mere smilende og naturligt træt på en anden måde end førhen, siger Charlotte Brandt Madsen. Henriette Bakmann, hvis søn William går i Aarupskolens helhedsafdeling, føler til gengæld, at hendes søn stadig er for isoleret fra børnene i den almene skole. - Jeg vil bare gerne have, at han har det godt og føler, at han er en del af et fællesskab. Det er jo også sådan noget, han skal lære, forklarer hun.