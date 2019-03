Kom til foredrag om rejseoplevelser i New Zealand

Vissenbjerg: Kom og få inspiration til en ny rejsedestination, når der er foredrag om at rejse i New Zealand på Vissenbjerg Bibliotek torsdag 4. april kl. 19.

John Hansen fortæller om sin rejse i fodsporene på Ringenes Herre og om at besøge verdens måske smukkeste og mest dramatiske landskaber. Han fortæller om at svømme med delfiner og se hvaler. Han fortæller om at opleve kiwier og maorier og få et indtryk af det newzealandske køkken og vinlandet.

Arrangører er AssensBibliotekerne og Vissenbjerg Borger- og Kulturforening. Køb billet på www.assensbib.dk.

