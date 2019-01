Kom tættere på fuglene i vinterferien

Assens: Fra mandag 11. februar til torsdag 14. februar kan man være med til at forberede et godt forår for fuglene i Assens Kommune. I Toldbodhus kan man nemlig lave sin helt egen fuglekasse, eller man kan lave fugle i filt og andre materialer. Man kan også lære en masse om fugle, når man mandag og tirsdag får besøg af naturvejleder i Assens Kommune, Christian Heller.

I samme periode kan man også gå på opdagelse i udstillingen Mennesket og havnen og hjælpe Peter Tolder med at finde kodeordet til hans skattekiste.

Museum Vestfyns aktiviteter i vinterferien er for alle, der har lyst. Der er åbent klokken 10-15 i Toldbodhus. Det er gratis at deltage. Der kræves ikke tilmelding. /EXP