Kom ud i den friske sommerluft og støt et godt formål. Sådan lyder budskabet fra Soroptimisterne i Assens, der inviterer til en guidet gåtur med lokale fortællinger onsdag 12. juni klokken 18.

- Nåede I ikke turen med Hjerteforeningen, så kom og gå med Soroptimisterne en dejlig tur over bassinerne og langs stranden til Torø Huse. Måske vil du have mulighed for at høre nattergalen, som synger i øjeblikket, og høre fortælling om bassinerne og om Torø, siger Mette Mortensen fra Soroptimisterne.

Det koster et mindre beløb at deltage i arrangementet, og pengene går ubeskåret til skolemad til børn i Burina Faso som en del af projektet 'Moving the World to End Hunger'. Derudover vil det være muligt at købe en grillpølse og lidt at drikke ved Torøhuse Forsamlingshus.

Turen starter og slutter ved Maagen Grill & Bistro på Næsvej i Assens.