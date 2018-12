Kom og syng julesange med Vestfynskoret

Assens: Nu har du muligheden for at få et helt kor i ryggen og synge julen ind, når Vestfynskoret inviterer til fællessang i Tobaksgaardens café tirsdag 18. december kl. 19.30, lyder det i en pressemeddelelse fra koret.

Koret har fundet nogle af juleklassikerne frem, men der er også lagt op til, at de fremmødte kan komme med ønsker til sange. Der er gratis adgang.

Vestfynskoret blev startet i 1981 og optræder mest lokalt, blandt andet i de vestfynske kirker. Der er plads til flere i koret, hvis man går med sangdrømme. Korets repertoire spænder meget vidt.

