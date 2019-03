Kom med på vandretur for hele familien

Vissenbjerg: "Vi håber, at borgere vil tage med ud og nyde de nye farvelagte stierne i det gamle område 5492 Vissenbjerg lørdag 6. april".

Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra Stigruppen i Lokalrådet for Vissenbjerg. Den arrangerer i samarbejde med stigruppen i Andebølle otte forskellige ture for hele familien, hvor folk selv kan vælge startstedet.

Stigruppen, Irene Hansen og Troels Beck, har i de seneste to år arbejdet med at få lagt ruterne ind. I Vissenbjerg, Andebølle, Skallebølle, Skalbjerg og Bred er der afmærket to til fire ruter i hvert område.

Idéen med firkløverruter er, at de starter fra et fællespunkt og slutter samme sted igen, med varierende længder på tre til 11 kilometer.

Mød op 6. april kl. 10 hvor ruterne ledes af en "turleder", der undervejs vil fortælle lidt om de steder, der passeres. Der er planlagt fælles afslutning i Vissenbjerg Idræts- og Kulturcenter.

Der bliver fællesspisning kl. 13 mod bestilling og betaling forud til: MobilePay 22120836. Menu: Lasagne med salat 40 kroner for børn og 60 kroner for voksne.