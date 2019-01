Kom med: Amatørfiskere hygger sig i mørket

Selvom mange joller er trukket på land i vintersæsonen, behøver medlemmer af Assens Amatørfiskerforening ikke at slippe deres fritidsinteresse helt.

Assens: På en mørk vinteraften er den tomme cykelkælder under den gamle borgerskole i Assens som taget ud af en thriller. For enden af en lang gang med nøgne betonvægge lyser en enlig arbejdslampe. Der er helt stille i kælderen, bortset fra den rungende lyd af vores skridt. Et gennemsigtigt plastikforhæng dækker en døråbning, og bagved anes bevægelse. Kommer man tættere på, kan man høre mumlende stemmer. Heldigvis stopper uhyggen her. De eneste, der bør frygte personerne bag plastikforhænget i kælderen, er rødspætter, skrubber, ål og rejer. Hver tirsdag aften i vinterhalvåret mødes Assens Amatørfiskerforening for at lappe garn og ruser. Foreningen har mødtes i kælderen under borgerskolen i to sæsoner, efter de måtte forlade sundhedscentret i Assens, da det blev solgt. Entreprenør Palle Johansen har venligt stillet kælderen til rådighed, men fiskerne har fra starten ledt efter andre lokaler, for i kælderen har de hverken rindende vand eller toiletter. Nu er jagten indstillet. Assens Amatørfiskerforening skal fra begyndelsen af januar 2019 lappe garn på den lukkede Dreslette Skole, hvor mange andre foreninger også har deres gang. - Det er tiltrængt, mener formand Ingvardt Andresen. Han var før jul ude at besigtige lokalerne, som i høj grad lever op til fiskernes behov.

Om amatørfiskerne Assens Amatørfiskerforening er en sammenslutning under Dansk Amatørfiskerforening. Foreningens medlemmer er fritidsfiskere, der fisker med garn, ruser eller kroge.



Fritidsfiskerne i Danmark gjorde fælles front og oprettede lokale foreninger, da der i 1978 blev vedtaget en lov, der forbød fiskeri i saltvand for alle andre end erhvervsfiskere og lystfiskere med stang.



Loven blev ændret, og i dag har Dansk Amatørfiskerforening over 6.000 medlemmer i hele landet.



Lokalafdelingen i Assens har 55-60 medlemmer, som især fisker i Helnæsbugten.



Der findes desuden en særskilt amatørfiskerforening på Helnæs, som hedder Helnæs Fiskeriforening. /LBA

Knud Carstensen fra Allested-Vejle og Viggo Jørgensen fra Helnæs monterer rejerusens net på de store metalringe. Foto: Kim Rune

'Sparker dæk' ved jollebroen Assens Amatørfiskerforening har 55-60 medlemmer. Kun få mødes for at lappe garn i vintersæsonen, men de 6-10 personer, der samles en gang om ugen, hygger sig gevaldigt. Kælderens rå vægge er udsmykket med en sort pigvar i emalje, med nogle gamle bødenåle i træ, et banner med foreningens navn på og en plakat. Der er mikrobølgeovn og elkedel, og hver tirsdag medbringer formanden vand i flasker, så amatørfiskerne kan lave kaffe. Fra klokken 19 og et par timer frem bliver der 'nørklet'. Snakken går, og der bliver talt om andet end fisk og fangster. - Vi er jo også samlet for at fortælle røverhistorier, siger Egon Johansen, som engang har været formand for foreningen. Nogle af fiskerne mødes også i de lyse timer, selvom det er vinter. Nuværende formand Ingvardt Andresen er blandt dem, der næsten hver dag mødes ved jollebroen i Assens Marina for 'at sparke dæk', som han siger. Nogle vover sig sågar ud på vandet. For eksempel Viggo Jørgensen fra Helnæs. - Jeg har kun jollen oppe, hvis der er is på vandet, fortæller han. For tiden er det mest skrubber, der går i garnet. Men de smager skam helt udmærket, konstaterer Viggo Jørgensen.

Man bruger en bødenål, når man syer garn. Nålen fåes i forskellige størrelser alt efter hvor store garnets masker er. Rejerusen har de tætteste masker, mens ørredgarn ikke er nær så fintmasket. Foto: Kim Rune

Hygge og samvær Det er 77-årige Erik Andersen fra Grønnemose, der er eksperten i garnreparationer - selvom han ikke helt vil være ved det. Han er tidligere erhvervsfisker og har været med til at udvikle en særlig 'strømpe' til at trække udenpå enden af åleruser, som skal forhindre, at sæler bider halerne af ål, der stikker deres hale ud af rusens bund. Det er 15 år siden, at Erik Andersen selv lærte at sy ruser. - Jeg meldte mig ind i Assens Amatørfiskerforening. Og så var det hjælp til selvhjælp, fortæller han. Fiskerne kan sagtens købe færdigt udstyr. Men det er sjovt at lave det selv. Og der er penge at spare ved at reparere sit udstyr frem for at smide det ud. - En ny ruse koster 1200-1500 kroner. Du kan reparere den for 150 kroner. Og så er der hygge og samvær, siger Erik Andersen. Det ser teknisk ud, når fiskerne ved hjælp af en bødenål syer deres garn. Jørgen Bertelsen fra Odense arbejder på et ørredgarn. Det har større masker end eksempelvis et garn til rødspætter. Garnet har han købt færdigt. Men monteringen på et tyndt reb, der hedder undertællet, og hvis funktion er at holde garnet på plads ved havbunden, sørger Jørgen Bertelsen selv for. - Der er 45 meter garn. Så jeg skal lave 8000 knuder, griner han.

Mogens Madsen fra Haarby er først for nylig begyndt at komme i foreningen tirsdag aften. Han har været med i halvanden måneds tid. Mogens Madsen plejer at fiske fra Løgismose Camping. Foto: Kim Rune