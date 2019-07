Kom i praktik som livredder

Assens: Sommeren og varmen er her, og det lokker mange til stranden. Men selvom det er dejligt at tage en svalende dukkert i vandet, så er det vigtigt at passe på sig selv og de andre strandgæster.

Lørdag 27. juli kan man på Mariendal Strand lære mere om sikkerhed på stranden, når TrygFondens LivredderPatrulje kommer forbi og inviterer i minipraktik med aktiviteter for hele familien.

Børnene kan prøve livreddernes udstyr, og sammen med deres forældre kan de tage Livreddertesten, hvor de skal igennem forskellige livredderdiscipliner, for eksempel padling på rescue board, genoplivning på dukker og bjærgning af en person i vandet.