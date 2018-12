Assens: En tur ud i naturen uden forbindelse til omverdenen via wifi.

For nogle er det lykken, mens andre ikke kan forestille sig noget værre.

Men nu er der håb forude for de sidstnævnte.

Assens Kommune er nemlig en af tre fynske kommuner, som har fået del i en pulje, som EU-kommissionen netop har fordelt. Det er del af projektet WiFi4EU, som har til formål at etablere gratis wifi på offentlige steder.

15.000 euro - det vil sige omkring 112.000 danske kroner - af puljen går til Assens Kommune, som vil bruge dem til at etablere et hotspot, så man trådløst og gratis kan komme på nettet ved shelterpladsen Brunebjerg i Assens.

- Når det er ekstraordinære penge, og Danmark jo er godt dækket med internet i forvejen, tænkte vi, at Assens Kommune gør en masse for at få folk, der normalt ikke er så meget i naturen, ud i naturen. Der kan være børn og teenagere, som nærmest føler sig utrygge ved at lade computeren blive hjemme. Det kunne måske lokke med dem ud i naturen. Også deres far og mor.

- I det bedste tilfælde kunne det jo være, at de fandt ud af, at der er noget at lave herude i naturen med bål og skov. Andet end at kigge i en computer. Det er for at lokke folk ud, som ikke er så vant til at komme i naturen, og som måske har svært ved at tænke, at man kan komme ud uden forbindelse til resten af verden, forklarer Hans Ole Hansen, der er projektleder i afdelingen Miljø og Natur i Assens Kommune, om baggrunden for at udpege shelterpladsen som hotspot.