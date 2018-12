Assens: Dagen er så småt begyndt at få lys, da 20-30 medlemmer af Assens Roklub sætter hinanden stævne ved søsportscentret på Assens Næs. Julen er traditionernes tid, og i roklubben er det tradition blandt medlemmerne, der også vinterbader, når det ikke er jul, at tage en dukkert iført nissehuer, når julen nærmer sig. Dukkert er nu så meget sagt, for nissehuer kan ikke tåle at blive våde, påstår de erfarne julebadere, der nøjes med et hurtigt dyp i det kolde Lillebælt. Omkring fem grader, det vil sige cirka som den regnfulde luft, vurderes vandtemperaturen til at være denne lillejuleaftens morgen. For en enkelt af nissebaderne, Jens Conradsen, var det første gang, men ikke sidst bedyrede han, da han var indendøre i varmen i søsportscentret igen.

Assens Roklub tæller 180 medlemmer, hvoraf en tredjedel er såkaldte tørroere, det vil sige, at de benytter klubbens træningsfaciliteter på land, de øvrige står til søs i enten robåd eller kajak. /liw