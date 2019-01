Koelbjergmanden: Andebølle har også planer

Andebølle Lokalråd vil lave et åbent samlingsted med plads til både leg og læring om Koelbjergmanden. Penge til første del af projektet er bevilget.

Andebølle: Også Andebølle bruger Koelbjergmanden i sin markedsføring. En sti leder fra Andebølle forbi det sted, hvor det ældste kendte skelet i Skandinavien blev fundet i 1941, og for godt et år siden fik andebøllerne rejst en træskulptur af Koelbjergmanden med støtte fra de frie kulturmidler.

Johan Rosenring, formand for Andebølle Lokalråd, har dog ingen problemer med, at også Vissenbjerg Lokalråd har planer for oldtidsfundet.

- Vi kan ikke tage ejerskab, og jeg synes, det er godt, at de i Vissenbjerg laver noget. Det er ikke noget, der går på tværs af noget, der har med os at gøre, siger Johan Rosenring.

Koelbjergmanden blev fundet cirka midt imellem Andebølle og Vissenbjerg i en mose ved Grøftebjergvej.

Andebølle Lokalråd har også planer om et projekt, der kredser om Koelbjergmanden, omend i mindre økonomisk målestok end i Vissenbjerg, og de første 54.000 kroner til realisering af det er allerede tikket ind.

Skulpturen af Koelbjergmanden står ved en legeplads, som det er planen at bygge om til et infocenter om Maglemosekulturen, som er den tid for omkring 10.000 år siden, der var Koelbjergmandens.

- De 54.000 kroner, som vi har fået fra landdistriktspuljen, er til første del af det. De skal bruges til et samlingssted med bålplads, fortæller Johan Rosenring.

Når der kommer økonomi til det, er det planen på forskellig måde at fortælle om plante- og dyreliv med figurer af dyrene, der levede på Koelbjergmandens tid, og en beplantning som dengang.

Tanken er, at børnehaver skal kunne tage på udflugt dertil, og skoler bruge det som en del af undervisningen. Der vil også blive mulighed for at slå sig ned med kaffekurven.

- For mig er det spændende, at der har boet mennesker her. Det er en anden tilgang, de har i Vissenbjerg, mener Johan Rosenring.