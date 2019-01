Købmanden følger med tiden: Bestil dine varer hjemmefra

Købmanden i Ørsted har lanceret en ny app, der gør, at kunder kan bestille deres dagligvarer hjemme fra sofaen. Købmand Jette Weber har lanceret appen for at følge med tiden og tage kampen op mod de store online supermarkeder.

- Det er et udtryk for, at det er vigtigt, og at tiden er til det, siger Jette Weber.

- De kan spare tid ved at bestille over appen, og det er jo en serviceydelse. Samtidig kan vi stadig fastholde det tætte bånd, vi har til vores kunder, siger Jette Weber.

- Vi vil gerne sende et signal om, at vi er klar på fremtiden, og at vi yder en god service til vores kunder.

Men hvorfor bruge tid på at gå rundt og finde de enkelte varer, når købmanden kan gøre det for dig?

Købmanden i Ørsted er ejet af Jette Weber, som overtog forretningen efter sine forældre, Frede og Anne-Lise Weber, i 2011.Appen hedder 'Købmanden i Ørsted' og kan hentes til både Iphone i App Store og Android i Google Play. Du kan vælge, om du selv vil afhente dine varer i butikken, eller om du vil have dem leveret lige til døren. Det tager cirka en time at klargøre en ordre, derfor skal afhentningstidspunktet ligge mindst en time efter afsendelse af ordren, hvis man ønsker at hente samme dag. En afhentningsordre kan senest afgives klokken 16 og hentes klokken 17 på hverdage. Det koster 30 kroner at få leveret en ordre. Da der er faste leveringsdage, kan man ikke vælge en specifik dato. Dato for levering vil fremgå af den bekræftelse, du får på din mail, eller gennem dialog med Jette Weber eller en ansat. Der bliver leveret til hele Assens Kommune. Det er ikke muligt at afgive, afhente og få leveret ordrer i weekender.

- Vi skal gøre noget selv

Når du træder ind i Købmanden i Ørsted, kan du snildt blive ramt af et nostalgitrip. Der bliver nemlig længere og længere mellem de små lokale købmænd, og derfor er Jette Weber overbevist om, at der skal lidt ekstra til for at holde butikken kørende.

- Der er ikke nogen, der kommer og opfinder den dybe tallerken for os små butikker, der er selvejet i en kæde. Den skal vi selv finde på og udvikle.

- Derfor kan du ikke bare sidde stille, når mulighederne for udvikling byder sig, siger hun.

Og muligheden for at følge med tiden bød sig lige pludselig for Jette Weber for godt et års tid siden.

- Troels Vahl-Møller fra Tommerup, der ejer TO-Plus (firmaet, der har udviklet appen, red.), kom en dag ind i butikken og sagde, at han tænkte, at vi kunne lave en bestillings-app til mindre butikker for at gå i kamp mod de større.

- Han lagde udviklingstimerne og det økonomiske i det, og jeg stod for hele købmandsdelen i forhold til for eksempel vores sortiment, fortæller Jette Weber.

Hun kalder det derfor et unikt projekt, fordi det kommer hende selv og butikken i Ørsted til gode, men også fordi, det kan komme andre mindre købmænd i hele landet til gode.

- Vi er blevet hans samarbejdspartnere, fordi han havde brug en butik til at sparre med, og fordi vi har et godt netværk med de andre små købmænd, hvor vi brænder for at udvikle og hjælpe hinanden.

- Ingen af os små købmænd har jo råd til at lægge penge i udviklingen selv, så det kan komme mange til gode, at hele forarbejdet nu er lavet. Appen kan nemlig tilrettes den enkelte butik, siger Jette Weber.