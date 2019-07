Købmand lukkede 1. maj: Lokalråd vil have ny

Røst - Lokalråd for Rørup Sogn vil gerne have en købmand eller et supermarked til området og tager snart kontakt til de fleste kæder.

Grønnemose/Rørup: 'Hey, kom ud til os'.

Sådan nogenlunde vil budskabet være i et brev, som Røst - Lokalråd for Rørup Sogn vil sende i de kommende uger.

Modtagerne er de danske supermarkeds- og købmandskæder, og baggrunden er simpel.

Der er nemlig brug for et sted at købe mælk, brød, vaskepulver og andre dagligvarer, efter Letkøb, der lå på Gammel Hovedvej i Grønnemose, lukkede 1. maj. Derfor har lokalrådet sat sig i spidsen for arbejdet med at få kæderne i tale.

Det fortæller Casper Hoelgaard Buch, der er næstformand i lokalrådet.

- Når vi gerne vil have en købmand eller et supermarked, er det for at gøre området mere tiltrækkende for tilflyttere.

- Vi arbejder også på at få omdannet det område, vi kalder for Trekanten - det vil sige det område, der ligger mellem Skolevej, Bogensevej og Landevejen. Vi vil gerne have lavet det om til et boligområde. Lige nu er det klassificeret som erhvervsområde, siger Casper Hoelsgaard Buch.

Håbet i lokalrådet er, at Assens Kommune vil se positivt på det ønske, hvis der er en indkøbsmulighed i området.

- Når folk siger, hvad de ønsker at se herude, så er det indkøbsmuligheder, der står øverst, siger næstformanden.