Købmændenes brancheforening: Ekstremt vigtigt at følge med tiden

Direktøren for brancheforeningen De Samvirkende Købmænd, John Wagner, siger, at Jette Webers initiativ bidrager til en god udvikling for mindre købmænd.

Hvad siger du til Jette Webers initiativ?

- Vi hilser ethvert initiativ af den type velkommen, for det er et udtryk for, at købmanden gerne vil følge med tiden og imødekomme de ønsker, der er hos kunderne. Hvad enten det handler om at være fysisk til stede, eller at man kan købe ind via nettet.

Hvad kan det betyde for hendes konkurrenceevne?

- Vi har ikke erfaring for det her, fordi der jo ikke er mange, der har turde at binde sig an på at lave lokal e-handel, så det må vi få at se. Men jeg er sikker på, at det nogle steder vil styrke den lokale fysiske butik, at den også får noget handel over nettet. Det gør måske, at kunden vil lægge en større del af deres indkøb i de fysiske butikker ved den lokale købmand. Og det er det, det hele handler om - at opretholde en indtægt, så butikken kan løbe rundt. Vi ved godt, at alternativet er butiksdød, så det er ekstremt vigtigt, at købmanden følger med tiden og imødekommer kundernes behov.

Hvorfor er det fortsat vigtigt med lokale købmænd?

- Det er det, fordi den lokale købmand ofte er et samlingspunkt. Vi kan konstatere, når vi taler med ejendomsmæglere, at en lokal dagligvarebutik har rigtig stor betydning, når det kommer til bosætning.

Hvor godt klarer de lokale købmænd sig generelt?

- Både godt og skidt. Nogle steder går det rigtig godt, og nogle steder har de svært ved at overleve. Det afhænger helt af den lokale konkurrence. Vi fornemmer dog, at der er en større bevidsthed hos borgerne om, at hvis man ikke handler lokalt, så kan man heller ikke forvente at have butikker lokalt.