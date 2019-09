Ko-manicure, klimakalve og rågeplage: Højdepunkter fra redaktionens turné

7. Rågeplagen i Haarby

Den ene af to råger styrtdykker ned mod avisens udsendte, som var den et Spitfire-jagerfly, hvorefter den svæver opad igen med vingefanget slået helt ud. I dele af Haarby er larmende råger en stor plage for beboerne. De vil derfor have sat en stopper for rågernes larm oppe fra trænernes toppe.

Birger Boutrup, som bor på Østergaardsvej, er godt træt af larmen.

- Det er blevet værre. Her om aftenen, når de trækker tilbage fra markerne, kan der være op til 400 råger, fortæller Birger Boutrup.

