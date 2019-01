Tommerup: Det er ved at være et år siden, at Knarreborg Gå og Løb blev opstartet som et motionsfællesskab. Og det skal fejres.

Fejringen kommer til at ske lørdag den 12. januar på Tommerup Skole klokken 9, hvor der vil være en lille velkomst.

Derefter kan man enten gå 3-4,5 kilometer eller løbe en tur på 5-10 kilometer. Der vil være varme drikke og lidt godt til ganen efter turen.

Tilmelding sker via begivenheden på Facebook, der hedder "1 års fødselsdag".