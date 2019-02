Klumme: Sammen skaber vi muligheder i Glamsbjerg

Da min mand og jeg for snart 12 år siden besluttede at flytte til Glamsbjerg, var det, fordi vi syntes, byen havde meget at byde på set i forhold til daginstitutioner, uddannelsesmuligheder, handelsliv, fritidsaktiviteter og natur. Det var en stor beslutning for os, da vi ønskede at give vores børn de bedste rammer for en god opvækst i et trygt miljø med masser af udfoldelsesmuligheder.

Vi har aldrig fortrudt vores beslutning om at flytte fra Kongens Nytorv til Glamsbjerg - vi elsker at besøge familien i København, men når vi kører over Storebæltsbroen og kommer til Fyn, glæder vi os, for hjemme er Glamsbjerg.

Som tilflyttere valgte vi fra starten at engagere os i foreningslivet og skabe os en lokal omgangskreds. Glamsbjerg viste sig fra starten at være en fantastisk by - der er altid noget, man kan underholde sig med. Vi har masser af muligheder for at nyde en fantastisk natur, uanset om man er til udsigt over markerne, en tur på golfbanen eller en dejlig tur i skoven forbi en af Danmarks smukkeste herregårde; Krengerup Gods.

Er det de fysiske udfoldelser, man søger, findes der et utal af sportsgrene, som man kan dyrke og et rigt foreningsliv, hvor ildsjæle sørger for at holde hjulene kørende. Vi har bl.a. det skønne friluftsbad, boldklubberne, rideskolen, svømmehallen, fritidscenteret, Cultur Arte, musikskolen, ungdomshuset og den lokale biograf.

Endelig er der flere skønne traditioner i byen som f.eks. Børnenes Dag, vores flagallé, Glamsbjerg Sommerlege, Handelstandsforeningens markedsdage, vores skønne fakkeltog i forbindelse med juletræstændingen for bare at remse nogle ganske få op. Her vil jeg også nævne den store opbakning, som erhvervslivet altid byder ind med, senest i forbindelse med indkøb af ny julebelysning til byen.

Generelt er folk altid klar med en hjælpende hånd. Der er adskillige lokale grupper, som hjælper og samler ind til mange velgørende formål. F.eks. giver Det Vestfynske Pigekor en velgørenhedskoncert i marts, og i sensommeren er Glamsbjerg værtsby for Stafet for Livet, som arrangeres i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse.

Der arbejdes også med etableringen af en park ved kirken og udvikling af et samlet campusområde.

Som formand for Foreningen Glamsbjerg er jeg stolt af alle de fantastiske initiativer, som byen og ikke mindst alle borgerne byder ind med. Jeg er overbevist om, at det netop er sammen, vi skaber muligheder.