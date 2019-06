Kloakrenovering: Se hvor der skal graves i Haarby det næste årstid

Det er ikke nødvendigt at grave hele Strandgade op. Et hul ud for hver ejendom er tilstrækkeligt. Rørene føres frem ved at bore hul til dem. Alligevel er det gravearbejdet, der tager tid, fortæller Jesper Jensen (t.h.). Det er iøvrigt Lonico ApS fra Dreslette, der graver, mens Fyns Vand og Ledningsservice fra Vissenbjerg laver tilslutningerne til forbrugerne. Foto: Lise Wolf

Lige nu må trafikanterne holde for rødt på Strandgade, mens Haarby Vandværk lægger ny rør. I næste uge bliver der endnu mere gravearbejde, når Assens Forsyning går i gang med femte etape af kloaksepareringen i byen.

Haarby: Det kan kræve lidt tålmodighed af bilister med ærinde på Strandgade eller et af vængerne, der støder op til den, at skulle holde og vente på grønt lys, fordi Haarby Vandværk er i færd med at udskifte gamle 50 mm-vandledninger af jern med nye på 110 mm af plastik. Men det er kun begyndelsen. I næste uge går Assens Forsyning i gang med femte etape af kloaksepareringen i Haarby. 130 ejendomme i det centrale Haarby får nye regn- og spildevandsledninger inklusive stikledninger. Samtidig etableres der regnvandsbassiner, så byen er forberedt til at håndtere al den regn, som det forventes, der kommer meget mere af i fremtiden. Det samlede projekt ventes at vare lidt mere end et år og at være afsluttet ved udgangen af juli 2020.

Grafik: Leif Nørmark Sørensen

Ledninger knækker Vandledningerne i Strandgade er fra 1934 og af jern, så de vil ikke kunne holde til, at der graves jord væk under dem. De vil ganske enkelt knække, fortæller driftsleder ved Haarby Vandværk Jesper Jensen. Derfor er det om at være på forkant og få lagt nye vandledninger, før Assens Forsyning når til Strandgade og graver den jord væk, som vandrørene hviler på. Strandgade er dog ikke med i det aktuelle projekt, som forsyningen sætter i gang i næste uge, så vandværket er på forkant - belært af erfaring. - På Assensvej var vi nødt til at arbejde i døgndrift, for hvis jorden forsvinder (når forsyningen graver dybere ned, red.), så knækker de gamle rør, siger Jesper Jensen. De nye plastikrør er svejset sammen og vil derfor heller ikke så nemt kunne komme til at lække vand, som de gamle af jern og pvc, hvis sammenføjninger med årene er blevet mere skrøbelige. I Strandgade udskiftes 1200 meter vandrør af jern. Jesper Jensen regner med, at vandværket i sit 150 kilometer lange ledningsnet har yderligere to kilometer jernledning liggende. - Alle eternitrør er udskiftet, siger han. Der er to mio. kroner at gøre godt med pr. år til udskiftning af rør og vandmålere, vedligehold af vandværket samt uforudsete udgifter. - I det åbne land kommer vi langt, fordi der er langt mellem ejendommene. Inde i byen er bare en lysregulering, en kæmpe udfordring og udgift, nævner Jesper Jensen. Derfor er der også svært at sige, hvornår udskiftning af alle rør kan være afsluttet, men det er hensigten at lave en plan for det senere på året, fortæller han.

Samarbejde er billigere Så vidt muligt samarbejder alle instanser med rør og ledninger i jorden, når der skal graves. For kan man nøjes med at grave én gang, er der penge at spare. Men når det gælder Strandgade var det ikke muligt. Den kommer først senere i forsyningens planlægning, derfor må vandværket pænt dække til efter sig. - Da vi lavede etape tre for halvandet-to år siden gravede vi sammen på Fasanvej. Men nogle gange er det ikke en fordel, så kan vi nærmest forsinke hinanden, siger projektleder Birgitte Schmidt Hansen, Assens Forsyning. Forsyningen starter denne gang sit store gravearbejde ved Mosevangen, hvor den eksisterende regnvandssø skal udvides og en ledning skal omlægges. Herudover skal der det næste årstid graves på Skolevej, Syrenvej, Birkevej, Æblehaven, Algade, Akkerupvej, Sportsvej, Roesbjergvej, Trunderupvej og Stærmosevej. I Algade gælder det strækningen mellem Shell og Haarby Boligmontering. Også regnvandssøen ved Cabinplant skal udvides, og endelig skal en ny etableres ved siden af genbrugspladsen. Så skulle Haarby også være klar til at modtage de helt store regnskyl, som der ventes at komme flere af i fremtiden.

Få besked på sms Alle, der er direkte berørt af de mange kloakprojekter er informeret. Men vil man gerne holdes ajour med, hvor der graves lige nu, hvilke veje, der eventuelt er lukkede og hvilke omkørselsmuligheder, der er, kan man tilmelde sig en sms- og mailservice. Det sker via Assens Forsynings hjemmeside assensforsyning.dk. Her er der også mulighed for at orientere sig om aktuelle gravearbejder.