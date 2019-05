Klimaforandringer på dagsordenen: Læsere lærte om løvfrøen i Haarby Made

Torsdag eftermiddag blev der afholdt Café Stiften i Haarby Made, hvor en gruppe læsere drog ud for at lære om FN's seneste rapport om biodiversitet, det nyetablerede vådområde og ikke mindst, hvordan grønne løvfrøer trives i det.

- De hygger sig virkelig derude, konstaterer Gerda Simonsen, mens hun spejder ud over vådområdet ved Haarby Made i sin kikkert. Her har hun fået øje på både præstekraver, svaner, blishøns og en fiskehejre, der har slået sig ned ved den lavvandede sø mellem markerne. - Vi er uenige, om det er en lille eller en stor præstekrave, siger hun til sin mand, Niels Erik Simonsen, som overtager kikkerten, så han selv kan give et bud. Ægteparret fra Tommerup var torsdag eftermiddag taget sammen til Fyens Stiftstidendes læserarrangement ved vådområdet ved Haarby Made. Omdrejningspunktet for arrangementet var, at FN i maj udgav en rapport, der viser, at op imod en million dyre- og plantearter på verdensplan er i fare for at uddø. I løbet af eftermiddagen blev en gruppe læsere derfor vist rundt omkring Haarby Made for at høre om, hvordan det vådområde, der blev anlagt i 2014, er med til at forbedre miljøet og som en bonus giver flere insekt-, padde- og plantearter et sted at leve.

FN's rapport I maj 2019 udgav FN en rapport, der viser, at op imod en million dyre- og plantearter kan være på vej til at blive udryddet.



Rapporten er udarbejdet af FN's panel for biodiversitet, IPBES, og den er 1800 sider lang og indeholder bidrag fra forskere fra 50 forskellige lande.



Den peger blandt andet på, at det er vigtigt at kæmpe for biodiversiteten, idet 75 procent af vores afgrøder er afhængige af bestøvning fra insekter eller andre dyr.



I 2014 blev vådområdet ved Haarby Made oprettet for at tilbageholde kvælstof og forbedre miljøet i Helnæs Bugt, som Haarby Å løber ud i.



Vådområdet har dog medført, at en lang række dyre- og plantearter har fået bedre levevilkår.

Haarby Mades vådområde er blevet oprettet for at skåne miljøet, men det har vist sig, at det også har givet bedre kår til en lang række plante- og dyrearter. Foto: Kim Rune

Biologer deltog Med til at fortælle var Sven Rask, som er formand for Danmarks Naturfredningsforening i Assens. Samtidig kunne biologerne fra Terrariet i Vissenbjerg, Morten Jørgensen og Natasha Pedersen, berette om konklusionerne i FN's rapport og ikke mindst den grønne løvfrø, som trives i Haarbys vådområde. - Der er otte millioner dyrearter, så hvis en ottendedel uddør, er det rigtig meget, konstaterede Morten Jørgensen blandt andet i sit oplæg. - Og så er der måske nogen, der tænker "hvad betyder det for os?". Der er nogle idéer, men vi ved det ikke helt præcis, fortsatte han. Dagen blev indledt med en spadseretur langs Haarby Mades stier, og midt på den snoede trægangbro satte Natasha Pedersen netop fokus på løvfrøen, der, som hun selv beskriver det, har haft et stort comeback i fynske vådområder. - Det er en paddeart, som er en lille smule mere eksotisk end de andre. Og så er den ikke større end sådan her. Det er en lillebitte frø, forklarede hun, mens hun illustrerede frøens få centimer lange krop med fingrene.

Niels Erik og Gerda Simonsen fra Tommerup var blandt deltagerne ved Café Stiften. De besøger mange naturområder, men havde aldrig været ved Haarby Made. Foto: Kim Rune

Findes i 29 områder Natasha Pedersen har været med til at undersøge løvfrøens historie og dens udbredelse på Fyn. Ifølge hende er der i øjeblikket 29 fynske vådområder, hvor frøen holder til, og det til trods før, at man før i tiden mente, at man var nødt til at tage til andre egne af Danmark for at finde den. - Her bruger den Haarby Made som en grøn korridor mellem landskaber og vandhuller. Måske har man hørt den kvække, når man er gået forbi her om aftenen, påpegede hun, mens hun ledte læserne med medbragte kikkerter og spejlreflekskameraer ned til åen. - Prøv at se, om I kan spotte løvfrøen, opfordrede hun. Tilbage ved endestationen, den lavvandede sø, rundes dagen af med kaffe og hindbærsnitter. Diskussionen om præstekraverne er blevet lagt på hylden, mens flere fuglearter er kommet til syne i Niels Erik og Gerda Simonsens kikkert.

Opvokset i natur - Vi har været i mange naturområder, men lige nøjagtig det her har vi slet ikke set før, fortæller Niels Erik Simonsen og fortsætter: - Jeg er født og opvokset i natur, så jeg kan slet ikke undvære den. Derfor interesserer han sig også for, hvordan der fremover vil blive taget hånd om klimaforandringerne og de dyrearter, som er truede af dem. - Det hele hænger jo sammen. Hvis vi ikke passer på naturen, slår vi os selv ihjel, hvis man skal sige det firkantet, konstaterer han. Han føler, at dagens oplægsholdere har givet ham et godt indblik i Haarby Mades vådområder, men han ærgrer sig over, at dagen dog ikke har budt på et møde med den ultimative hovedperson - løvfrøen. - Jeg havde håbet at få en grøn løvfrø at se, så jeg kunne tage et billede af den, siger Niels Erik Simonsen.