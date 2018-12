Klima: Det glæder mig

Det glæder mig meget, at der er nogle unge, som demonstrerer for et bedre klima. I Sverige var de unge ude at demonstrere i 100 kommuner. Bare bliv ved med det.

Da jeg var 19 år i 1969, var jeg dengang med til at demonstrere for en højere lærlingeløn, som man kunne leve af. Min startløn som smedelærling i 1966 var en krone i timen og en øl på vores værtshus, Rådhuskælderen, kostede 3,75 kroner, så I kan nok se, at det var hårdt.

Der er så mange reaktionære voksne i dag, som ikke kan tåle at se en vindmølle. Selv om vi er nødt til at have meget mere grøn strøm. Så næste gang I skal stemme, så brug jeres stemme på nogle, som går ind for grøn omstilling. Og ikke kun dem, som kun taler om det.

Der er mange politikere, som er positive, men træder på bremsen i stedet for speederen. Næste gang det bliver aktuelt, håber jeg, at uddannelsesstederne i Assens Kommune finder sammen og demonstrerer for et bedre klima. Husk at det er jeres børnebørn, som oplever temperaturstigningen med flere klimaflygtninge til Danmark. Og deres børnebørn bliver måske nødt til selv at forlade Danmark som klimaflygtninge på grund af den stigende vandstand.

Den nye FN-klimarapport siger, at der er brug for at gøre meget mere. Tre til fem gange mere end klimaaftalen i Paris.

Byrådet i Assens opfører sig ligesom den amerikanske præsident Trump. Med 27 ud af 29 byrådspolitikere, der er imod vindmøller, uanset hvor de står eller skulle stå. Selv i andre kommuner end deres egen.

Så stem personligt på andre unge som også har fremtiden foran sig.