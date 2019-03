Klar til påsken: Krengerupløb for femte gang

Krengerup: Den femte udgave af Krengerupløbet er nu helt klar og åben for tilmeldinger.

Igen afvikles løbet 2. påskedag, som i år falder den 22. april.

Ligesom sidste år vil der være fire distancer af vælge mellem for løberne; tre, fem eller ti kilometer eller halvmaraton.

Derudover vil der også være mulighed for at cykle. Der er lavet en rute på godt 27 kilometer ad landeveje, som kan cykles en eller to gange.

Deltagergebyret er på 50 kroner for ruten på tre kilometer og 75 kroner for fem og ti-kilometerruten. Vil du løbe et halvmaraton eller cykle skal du af med 100 kroner.

Krengerupløbet er igen i år et charity-løb. Det betyder, at overskuddet fra løbet i år går til Børn, Unge og Sorg.

Du kan melde dig til og læse mere på www.krengerupløbet.dk