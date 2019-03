Assens: Danmarks Naturfredningsforening (DN) inviterer søndag 31. marts på den årlige landsdækkende affaldsindsamling.

Her samler flere end 100.000 frivillige affald i naturen og giver en hånd til lokalsamfundet.

I 2019 appellerer DN til alle om at melde sig aktivt som deltagere eller lokale igangsættere til kampen mod affald i naturen. En del landsbyer arrangerer deres egen indsamling, men der er også affald i de større byer, der skal væk.

DN sørger for at der bliver sat containere op, og håber så at alle borgere vil være med til at samle affald 31. marts kl. 10-12.

For de pensionister, som ønsker at samle affald på motionsturene ugen igennem igen i år, sørger DN gerne for tænger og affaldsposer. Er det svært at bringe affaldet til en af DN's containere, så henter DN det på bopælen, når ugen er gået.

Vil du være med lokalt, så kontakt Lene Due på telefon 51837845 eller mail: lenedue3@gmail.com.

I Vissenbjerg mødes deltagerne kl. 10 oppe ved biblioteket.