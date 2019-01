Klar til VM: Håndboldfeber i Tommerup

Tommerup Håndboldklub holdt lørdag Håndboldens Dag for at vise interesserede, hvad klubben har at byde på.

Tommerup St.: Harpiksen og den hårde håndbold er skiftet ud med en blødere model, der både fungerer for børn og mindre erfarne håndboldspillere. Håndboldhallen i Fyrtårn Tommerup er godt fyldt op kun en halv time inde i Håndboldens Dag. På trods af, at det er første gang, at lokale håndboldklubber over hele landet åbner dørene for alle interesserede den samme dag. Som optakt til det kommende verdensmesterskab i herrehåndbold, der afholdes i Danmark, har Dansk Håndbold Forbund sat skub i de lokale håndboldklubber og fået dem engageret til at vise nærmiljøet, hvad de har at byde på. Sonny Christensen, der er formand for Tommerup Håndboldklub, er glad for den interesse, de lokale tommeruppere viser ved at møde op til arrangementet. - Det svære har været at vide, hvor mange der ville komme, fordi det jo netop er første gang, vi holder det. Så det har været lidt svært at planlægge. - Men sådan som det ser ud lige nu, så er det helt fantastisk. Der er jo både børn og forældre, der bakker op om os, og det er det, der får det hele til at køre rundt, siger han.

Motion med børnene Jacob Vind, der er medejer af Tommerup Fysioterapi, er en af de forældre, der er mødt op for at støtte klubben. Han har spillet håndbold, dengang han var barn. På trods af det viser Jacob Vind sig dog som en nogenlunde habil playmaker, da han begiver sig ud på håndboldbanen med en del andre forældre. Nogle i træningsbukser, andre i skjorte og polo. Datteren på syv år spiller håndbold i Tommerup Håndboldklub, mens den fodboldspillende søn på 12 år stadig overvejer, om boldspil med hænderne er noget for ham. - Jeg er her i dag for at bakke op om klubben, og så synes jeg, at det er rart at være sammen med mine børn og være aktive sammen med dem, siger Jacob Vind. Selvom han er bestyrelsesmedlem i fodboldklubben, har han gået med tanker om at begynde til håndboldfitness, fordi det får det sociale ind i motion. - Når du får børn, ender det tit med, at du dyrker en egosport, hvor du lige kan nå en løbetur eller en tur i fitness, mens børnene sover. - Hverdagen kan hurtig gå op i struktur, og derfor ville en sport med det sociale være et frirum.

