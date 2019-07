Klar til Røverfest: - Vi lader andre om det, de er bedre til

Er I en børnefamilie, så er det lørdag formiddag , når der er røveroptog og børneloppemarked, eller søndag eftermiddag, når Paw Patrol besøger festpladsen, at I skal besøge Røverfesten, lyder et bud fra formanden. Er I derimod 30+ og til fest og farver og god mad, ja, så kunne fredag aften, når Sømændene, der også var i Vissenbjerg ved sidste års Røverfest og eller lørdag, når Johnny Deluxe går på scenen være et bud. For de unge er der samme aftener henholdsvis DJ og bandet Ude af kontrol.

Vissenbjerg: Programmet ligger for længst klar, og i denne uge sker den fysiske forvandling af området bag ved Vissenbjerg Idræts- og Kulturcenter fra boldbaner til festplads forud for den 56. Røverfest.

Mad fra Aarup

Maden er denne gang lagt i hænderne på Hotel Aarup Kro.

- Vi kæmper altid med opbakning fra frivillige. I år har vi derfor sagt, at vi ikke selv vil stå for maden, der var alligevel hele tiden sek-otte, der skulle stå i grillen. Vi plejer at lave maden selv uden at tjene det store på det, derfor vil vi prøve med nogle, der er mere professionelle, forklarer Allan Nielsen og nævner, at det nok også gør maden mere ensartet, end når skiftende amatør-kokkehold skal lave maden.

Aarup kro byder fredag aften på italiensk unghanebryst med sesam, pesto, ost og flødekartofler, spidskålssalat og ciabattabrød - altsammen for 119 kroner. Mens den lørdag står på helstegt pattegris med salater og brød. Begge dage er prisen 119 kroner. Spisebilletter kan i hvert fald indtil onsdag købes hos Spar i Vissenbjerg.

Fra Røverfestens ledelse vurderes det, at 8000-9000 mennesker kommer på pladsen i løbet af de fire dage. Det kan dog kun blive et gæt, da det er gratis for børn under 12 at komme ind torsdag-lørdag.