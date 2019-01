Div. Værksteder i Kiwi - Art i Assens.

Ja, ja, ja, vi skal have et sådan sted i Assens.

Jeg er oprindeligt fra Odense, og indtil jeg for 20 år siden flyttede til Assens, var jeg en flittig bruger af det der den gang hed Badstuen.", i dag Kulturmaskinen.

Et sted hvor man kan komme og lave lige det man har lyst til, men som man derhjemme måske ikke har plads til.

Et sted hvor man kan prøve helt nye ting af, uden at skulle investere en masse penge i div. materialer, maskiner, værktøj o.lign.

Et sted hvor man kan få en masse ny inspiration af andre mennesker, mennesker man måske ellers aldrig ville have mødt.

Et sted hvor det hårde møder det bløde. Hvor familien kan tage hen sammen, for så at gå på hver deres værksted måske. Men man er stadig sammen.

Jeg krydser fingre for at vi får et sådan sted i Assens.