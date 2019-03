Kimmies vej fra job til kontanthjælp

Juni 2016: Kimmie Ross Holm afslutter sin uddannelse som socialrådgiver.

Oktober 2016: Får arbejde som socialrådgiver hos Familie og Børnesundhed i Fredericia Kommune 17. juli 2017: Kimmie falder 10 trin ned ad en trappe på arbejdsplads. Slår sig slemt, men rejser sig hurtigt og kører hjem for at holde fødselsdag for sin datter. Kaster op om natten.

18. juli 2017: Tiltagende kvalme og smerter. Undersøges hos egen læge og på skadestuen på OUH. Juli/august 2017: Har siden ulykken stort set hele tiden haft hovedpine og nakkesmerter. Følelsesløshed i venstre arm og hånd. Ekstrem træthed og koncentrationsbesvær. Kan ikke kigge på skærm. Bliver deltidssygemeldt. September 2017: Undersøgt på rygcentret i Middelfart. Scanning viser intet. Henvist til fysioterapi. Bliver fyldtidssygemeldt. Konsultationer med hjerneskadekoordinator i Assens Kommune. Efterår 2017: Starter på eget initiativ i praktikforløb på sin arbejdsplads i Fredericia Kommune, men må afslutte på grund af forværrede symptomer. December 2017: Bliver afskediget med virkning fra 1. april 2018. Januar 2018: Neurolog diagnosticerer Kimmie med hjernerystelse og kvæstelse af nakkeregion. Starter på eget initiativ praktikforløb på ungdomsinstitutionen Egely. Henvist til psykologbehandling på grund af invaliderende sygdom, men kan ikke få det bevilget af forsikring. Får fysioterapi mod nakkespændinger, men det hjælper ikke. Får akupunktur og kraniosakralterapi. April 2018: Overgår til sygedagpenge. Læge udtaler, at Kimmie Ross Holm ikke kan forventes at komme til at arbejde fuld tid foreløbig. Juni 2018: Kommer op på 17,5 timer ugentlig på sit praktiksted, men må afbryde forløbet på grund af forværring af symptomer. 4. juli 2018: Arbejdsmarkedets Erhvervssikring afslår arbejdsskadesag med den begrundelse, at Kimmie ikke med det samme efter sit fald klagede over smerter i hovedet og nakke. Kimmie Ross Holm klager over afgørelsen. Læge bemærker i notat, at der er en klar sammenhæng mellem faldulykken og de efterfølgende klassiske postcommotionelle (langvarig hjernerystelse) symptomer. 24. juli 2018: Undersøgt ved OUH's neurologiske ambulatorium. Læge henviser til neuropsykologisk udredning. 28. september 2018: Arbejdsmarkedets Erhvervssikring afviser igen Kimmies sag med samme begrundelse som tidligere. Hun klager til Ankestyrelsen. 31. januar 2019: Undersøges hos neuropsykolog, som beskriver vedvarende gener som hovedpine, hurtig udtrætning, udpræget koncentrationsbesvær, forsænket stresstærskel og depressive symptomer. Neuropsykologen bemærker også, at der i det store og hele findes normale kognitive forhold. 6. Marts 2019: På baggrund af den neuropsykologiske vurdering af, at der ikke kan påvises konkrete skader på ryg eller hjerne, vælger Jobcenter Assens at raskmelde Kimmie Ross Holm med virkning fra 31. marts 2019. Hun skal enten stille sig til rådighed for arbejdsmarkedet eller søge om kontanthjælp. A-kassen oplyser, at Kimmie Ross Holm kun kan få dagpenge, hvis hun står til rådighed for job minimum 30 timer om ugen. 15. marts 2019: Ankestyrelsen omstøder Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse og anerkender Kimmie Ross Holms fald som en arbejdsskade. Hendes méngrad skal nu vurderes af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. 18. marts 2019: Kimmie Ross Holm klager over Jobcenter Assens' raskmelding.

21. marts 2019: Jobcenter Assens fastholder afgørelse. 22. marts 2019: Overgår til kontanthjælp.