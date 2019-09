Kim Larsen lever videre til Frøbjerg Festspil

Frøbjerg: Billetsalget til næste års Frøbjerg Festspil er nu skudt i gang, og det er den danske musical "Midt om Natten", der er på plakaten næste år. Musicalen bygger på filmen af samme navn fra 1984 med Kim Larsen i hovedrollen som Benny og Birgitte Raaberg som Susan Himmelblå.

- Vi glæder os til at forvandle Højen til både det indre København og den smukke fristad "Haveje" og skyde de mange skønne Kim Larsen og Gasolin-klassikere af under åben himmel, siger Knud Møller, der er formand for Frøbjerg Festspil, i en pressemeddelelse.

Musicalen er spækket med hits som "Midt om natten", "Susan Himmelblå", "Rabalderstræde", "Papirsklip", "This is my life", "Køb bananer", "Om lidt" og "Kvinde min" med flere.

- Kim Larsen var et ikon - så simpelt kan det siges. Og nu er han her desværre ikke mere, men musikken og hans helt specielle udtryk lever heldigvis videre, siger Carsten Friis, kunstnerisk leder hos Frøbjerg Festspil.

