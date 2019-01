Kendt slagtehus brændte: Pølsemageri stadig ude af drift

Det betyder, at butikken, der er tilknyttet Skallebølle Slagtehus, har et mindre udvalg de kommende uger. Og at mandagens og tirsdagens slagtekød er endt som biogas.

Det meste af slagtehuset har ikke fået voldsomme brandskader, da branden startede i pølsemageriet. Det er derfor også her, at det står værst til.

En masse ekstraarbejde

Egon Karlsen siger, at det ikke betyder det helt store for Skallebølle Slagtehus, at de endnu en gang er ramt af brand.

- Det betyder en hel masse ekstra arbejde, men ellers vil jeg ikke sige, at vi er slået ned i kælderen.

- Vi går otte mand og gør rent hernede fra top til tå, så når vi når mandag morgen, så kører vi igen, siger han.

Egon Karlsen mener ikke, at slagtehuset selv kunne have gjort noget for at forhindre branden.

- Ventilation og udsugning er ikke noget, som vi selv sørger for. Vi var kørt herfra i går eftermiddags, og inden rengøringsmanden nåede at komme, var der gået overgang i ventilationen.

- Og den varmer så meget, at der går ild i det glasfiber, vi har på væggene. Naboen opdagede flammerne omkring klokken 16.30, fordi han kunne se det gennem vinduerne, fortæller han.

Egon Karlsen fortalte til avisen i november 2015, at et ejerskifte var under opsejling, da det var ved at være tid til at gå på pension. Ejerskiftet er kommet tættere på, fortæller han i dag, men kan ikke sige meget mere end det, da detaljerne ikke er helt på plads.

Egon Karlsen har dog en forventning om, at Skallebølle Slagtehus vil skifte hænder inden for det halve år.