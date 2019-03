Kend Rusland: Kom til foredrag om nyere russisk litteratur

Assens: Kom til foredrag om nyere russisk litteratur tirsdag 30. april kl. 13.30-16 på Tobaksgaarden i Assens. Her vil Mogens Pedersen give et overblik over russiske forfatterskaber i det 20. århundrede. For vil vi forstå russerne og deres kultur, må vi se på den nærmeste historie og dermed forudsætningerne for dagens Rusland. En uvurderlig hjælp hertil er kendskab til de store forfattere, som fortolker livet i Rusland.

Foredraget er arrangeret af "Tirsdagsuniversitetet" ved Hans Björnsson. Det koster 50 kroner at deltage. Entréen betales ved indgangen.

