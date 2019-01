Kategori 3-vejr strømmede ind

Onsdag var der oversvømmelser flere steder langs kysterne i Assens Kommune. Flere veje blev lukket og vandmasserne trak folk til sig, så der blev taget billeder til det digitale fotoalbum, selv om kommunen frarådede at komme for tæt på.

Onsdag var der vandstigninger flere steder i Assens Kommune.Flere veje blev derfor lukket, bl.a. Nordre Havnevej, Helnæs-dæmningen og Torø Huse Vej. Baagø-færgen sejlede heller ikke. Vandet begyndte så småt at trække sig tilbage ved 16-tiden igen. Ifølge DMI kom den højeste vandstand i Assens op på 155 cm over normalt niveau. DMI havde varslet en såkaldt kategori 3, dvs. meget farligt vejr. Torsdag morgen ved ni-tiden forventes vandstanden at være nogenlunde normal, selv om den kan stige en smule igen senere på dagen. Den forhøjede vandstand skyldtes, at nytårets blæsevejr fra vest og nord skubbede en del ekstra vand ind i Lillebælt. Kilde: DMI og Assens Kommune

Assens: Søhelten Peter Willemoes var i noget nær sit rette element onsdag eftermiddag.

For onsdag strømmede vandmasserne ind over Søndre Havnevej ved kogehusmolen. Lige for foden af statuen af den danske søofficer på Assens Havn.

Som i Assens og andre kyst-knudepunkter i Assens Kommune, skyllede vandet ind og oversvømmede veje, fortove og marker, da den varslede forhøjede vandstand bankede ind i Vestfyn med fuld styrke.

Beredskabet måtte derfor sætte vejspærringer op flere steder. Således blev Helnæs-dæmningen lukket ved 14-tiden, da der simpelthen var skyllet for meget vand ind på vejbanen og det var for farligt at passere. Også ved Brydegård og Nyhuse blev en afspærring sat op. Og Baagø-færgen kom ikke ud at sejle, selv om det ikke var vand, der manglede.

Tidligt på dagen hævede Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, niveauet til rødt niveau, så der var tale om en såkaldt kategori 3 - "meget farligt vejr". Det var den kategori, hvor DMI beskriver det med: "Beskyt dig selv og din ejendom". Vandstanden ville forventeligt stige mellem 1,5 meter og op til 1,75 meter over normal vandstand, hed det i varslen.

Vandstigningerne trak både interesserede ved Helnæs-dæmningen og ved Assens Havn, hvor flere borgere gik hen for at tage et billede på en dag, hvor togulykken på Storebæltsbroen var langt, langt alvorligere. Assens Kommune henstillede på kommunens hjemmeside til, at man skulle holde sig væk og i stedet passe på hinanden.