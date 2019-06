Katastrofalt lynnedslag onsdag aften: Stuehus brændt ned til grunden

Tommerup: Onsdag klokken 17.23 modtog Fyns Politi en melding om, at et lyn var slået ned i et stråtækt hus i nærheden af Tommerup. Det havde antændt taget, og ilden spredte sig derefter til resten af stuehuset.

Familien i det stråtækte hus var hjemme, da lynet slog ned. De forlod straks huset og alarmerede brandvæsen og politi.

- Der er ingen tilskadekomne hverken beboere eller husdyr. Og på nuværende tidspunkt er vi ved at efterslukke, siger vagthavende ved Fyns Politi klokken 19.

Han bekræfter, at det er et lynnedslag, som er årsag til branden.

- Vi er slet ikke i tvivl om, at det er ét af de mange lyn fra eftermiddagens uvejr, som har startet branden.

Gården på Skovstrupvej mellem Tommerup og Skovstrup er komplet brændt ned, hvilket man kan se på en video filmet af Local Eyes.

Slukningsarbejdet er onsdag aften ved 20-tiden fortsat i gang, og Beredskab Fyn har fået assistance fra Beredskabsstyrelsen Sydjylland.

- Beredskabsstyrelsen Sydjylland assisterer onsdag aften Bredskab Fyn med 2 mand og redningskran ved bygningsbrand i Skovstrup ved Tommerup. Det skriver Operativ chef i Beredskabsstyrelsen, Lars Høg Schou på Twitter.

