Kan støje: Specialtog fræser gennem de vestfynske skinner

Assens: Flere gange om året fræser, sliber og høvler Banedanmark spor og sporskifter på jernbanenettet for blandt andet at fjerne bittesmå revner i skinnerne og optimerer afstanden mellem skinnerne.

Det sikrer, at sporet er i god form og ikke kræver så mange reparationer. En ny og hurtigere skinnefræser gæster i denne tid landet, hvor den skal fræse sporet på udvalgte strækninger for at se, om den kan supplere eller erstatte slibetoget, som plejer at besøge landet en gang om året.

Toget kører efter følgende plan, oplyser Banedanmark: 8.-9. december: Tommerup-Odense. 9.-10. december: Tommerup-Aarup. 10.-11. december: Kauslunde-Tommerup.

Det betyder, at der på de pågældende datoer kan være støjgener for naboer tæt ved banen. Fræsetoget kører om natten, så togdriften generes mindst muligt./EXP/MAKL