Kan ikke finde skole til sin søn: Trods sygdom må Kimmie selv undervise hjemme

Siden det sidste sommer blev vedtaget, at Helhedsskolen i Flemløse skulle flytte, har Kimmie Fritz-Jensen forgæves forsøgt at få sin 10-årige søn optaget i nye specialtilbud. Samtidig har hun i mere end otte måneder undervist ham på egen hånd, selvom han lider af adfærdsforstyrrelser, og hun af så slemme smerter, at hun ofte må ligge ned undervejs.

Inden Helhedsskolen i Flemløse flyttede til Aarupskolen i oktober, valgte Kimmie Fritz-Jensen fra Assens at tage sin søn hjem fra skolen og undervise ham i dansk, engelsk og matematik på egen hånd. Planen var, at han hurtigst muligt skulle i et nyt specialtilbud, men hun ønskede ikke at lade ham følge med Helhedsskolen, da den i lang tid havde været plaget af sygemeldinger og personaleproblemer. I dag, mere end otte måneder senere, er hendes 10-årige søn stadig ikke kommet i skole. Det skyldes ifølge Kimmie Fritz-Jensen, at Assens Kommune hverken har imødekommet hendes ønske om at få ham ind på Lærkeskolen eller på Salbrovadskolen. - I værste fald må jeg forlade kommunen med mine børn, siger den enlige mor, der heller ikke har meldt sin seksårige datter ind på en skole, fordi hun ikke ved, om hun vil kunne blive boende. Hun mener, at hendes søn, der lider af adfærdsforstyrrelser, er blevet dygtigere af at få undervisning hjemme. Men det er krævende for hende at skulle undervise ham, idet hun selv slås med blandt andet gigt, piskesmæld og kronisk allergi og har været i ressource-forløb. - Det er hårdt i og med, at jeg er fysisk syg. Når jeg underviser, ligger jeg ned noget af tiden. Jeg kan ikke sidde op to timer i streg og undervise. Men vi klarer det, og vi er langt foran, men godt nok ikke på klasseniveau, forklarer Kimmie Fritz-Jensen.

Helhedsskolen - et år efter Sidste sommer var Helhedsskolen i Flemløse under massiv kritik som følge af underbemanding og knappe ressourcer.



I håb om at sikre bedre arbejdsvilkår og færre sygemeldinger besluttede byrådet i Assens Kommune at flytte skolen til Aarupskolen fra oktober.



Det skulle samtidig bringe eleverne i specialtilbuddet tættere på de almene elever og på at kunne blive inkluderet i folkeskolen.



Fyens Stiftstidende har undersøgt, hvordan det er gået en række familier i det første skoleår, siden Helhedsskolen i Flemløse flyttede. I serien kan du møde:



I mere end otte måneder har Kimmie Fritz-Jensen fra Assens set sig nødsaget til at undervise sin søn i hjemmet. Foto: Kim Rune

Har søgt ny helhedsskole For hende er drømmen først og fremmest at få sin søn i en klasse på Lærkeskolen, som er en privat helhedsskole ved Aarup. Men ifølge hende holder Assens Kommune fast ved, at han ikke kan få en plads på Lærkeskolen, fordi han godt vil kunne passe ind i den nye helhedsafdeling på Aarupskolen sammen med sine tidligere skolekammerater. Det har ført til, at Kimmie Fritz-Jensen har søgt om at få sønnen optaget på Salbrovadskolen, der har en tilhørende LKT-klasse. Men det er også blevet afslået af kommunen. - Et af de andre børn (fra Flemløse Helhedsskole, red.) kom siden i LKT-klasse, og det undrer mig, at min dreng ikke må det. De har vurderet, at de ikke kan møde hans behov i en LKT-klasse, og det forstår jeg ikke, siger hun.

Har ikke lært noget Men der var jo mulighed for, at han kunne være flyttet med sin tidligere skole til Aarupskolen. Kan du ikke godt forstå, hvis kommunen påpeger det? - Nej, det kan jeg ikke, for der har været så meget omsorgssvigt og så mange magtanvendelser. Han har ikke lært noget, så det er ikke et alternativ med Aarup og helhedsafdelingen. Jeg ved godt, der er kommet mere personale, men han har ikke tillid til dem, og han har været så meget igennem, siger Kimmie Fritz-Jensen. Hvorfor er det i det hele taget vigtigt for dig, at han kommer i en skole, hvis du mener, at han har fået det bedre af at blive undervist hjemme? - Det handler om det sociale samvær. Det er det sociale, han mangler, siger Kimmie Fritz-Jensen. Hun fik den 6. maj besked om, at Ankestyrelsen havde givet Assens Kommune medhold i sagen om sønnens optagelse på Salbrovadskolen. Siden har Kimmie Fritz-Jensen også søgt om at få ham optaget på et julemærkehjem.