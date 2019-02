Kæmper mod vindmøllepark: Derfor bruger kommunen 450.000 kroner på advokat

Finn G. Johansen, kommunaldirektør i Assens Kommune, fortæller, at det var nødvendigt at bruge op mod 450.000 kr. til et advokatfirma for at kunne stå bedst i sagen om vindmølleparken i Lillebælt.

Assens: I sidste uge kunne Fyens Stiftstidende fortælle, at Assens Kommune bruger op mod 450.000 kr. på advokatbistand.

Det undrede flere læsere, og også bl.a. Charlotte Kjær, byrådsmedlem (S), som satte spørgsmålstegn ved, hvorfor der skulle bruges så relativt mange penge på det midt en stram, kommunal sparetid.

Kommunen har nemlig hyret det københavnske advokatfirma Nielsen Nørager i forbindelse med, kommunen har udtalt skarp kritik af Energistyrelsen i sagen om Lillebælt Syd Vindmøllepark, som Sønderborg Forsyning vil placere fire kilometer fra Helnæs' kyst. Pengene går til bl.a. aktindsigt, høringssvar, skrivelse til ministeren og et juridisk notat samt den videre proces, kunne kommunaldirektør Finn G. Johansen oplyse.

Avisen har nu haft lejlighed af kommunaldirektøren til at få uddybet bevæggrundene bag.

- Hvis du skal skære det skarpt til, så handler det om at få vores juridiske grundlag afklaret for Assens Kommune i forhold til den her konkrete miljøkonsekvensrapport, fortæller Finn G. Johansen og understreger, at han arbejder for byrådet, hvoraf et flertal ikke ønsker vindmøller placeret tæt ved Helnæs.

Rapporten har været såkaldt teknisk myndighedshøring, inden den ryger i offentlig høring. Og det er her, kommunen har reageret og set sig nødsaget til advokathjælp.

- For mig er det afgørende, der er et objektivt grundlag, som vi kunne behandle det her på. Det drejer sig både omkring den proces, som forløber i forhold til miljøkonsekvensrapporten, og det drejer sig om, hvilke forhold vi highlighter i vores tekniske høringssvar i forhold til Energistyrelsen, siger Finn G. Johansen med en engelsk glose.