Kæmper mod besparelser: Når Sussie Elkjær råber op, hører selv Mette Frederiksen efter

Det var et brev om nye rengøringsregler til hendes 90-årige mor, der fik Sussie Elkjær til at blande sig og råbe op. Hun startede Facebook-gruppen 'Assens Kommune svigt af de ældre', og nu er hun nomimeret til Fyens Stiftstidendes Bland Dig Prisen. Hendes mor er naturligvis stolt. - Som hun siger: ?Hvis ikke der er andre, der kan råbe op, er det godt, du kan?, fortæller Sussie Elkjær. Foto: Sugi Thiru

Sussie Elkjær fik nok, da Assens Kommune i efteråret satte store besparelser på ældreområdet i værk. Hun har råbt så højt, at selv Mette Frederiksen lagde vejen forbi. Nu er Sussie Elkjær nomineret til Bland Dig Prisen, som Fyens Stiftstidende uddeler.

Vissenbjerg: Nogle er drevet af penge. Nogle er drevet af magt. Nogle er drevet af udfordringer . Nogle er drevet af oplevelser og eventyr. Sådan er Sussie Elkjær ikke. Hun er drevet af retfærdighed. Retfærdighedssansen er kompasset i hende liv, og når det ikke peger i den rigtige retning, siger hun til. Med overbevisning i stemmen og nogle gange lidt højt. Alle tre dele har hun gjort brug af siden slutningen af oktober, da nok pludselig blev nok, og den berømte dråbe fik hendes glas til at flyde over. For det var ikke retfærdigt, de store besparelser Assens Kommune havde sat i værk på ældreområdet. Det var ikke retfærdigt, at besparelserne skulle gå ud over de ældre, der blev frataget rengøring hver tredje uge (det blev til hver femte uge), gulvvask og daghjem. Det var ikke retfærdigt, at hendes mor skulle have besked om de besparelser i et brev, der landede i postkassen i Vissenbjerg 27. oktober. På hendes 90 års fødselsdag. - Det har nok lidt at gøre med, at jeg har været tillidsmand, så det med retfærdighed og uretfærdighed er ting, som driver mig. Jeg vil gerne have retfærdighed, og jeg synes ikke, de ældre bliver ikke behandlet retfærdigt. - Det kan de sgu ikke være bekendt, siger Sussie Elkjær. Og 'det' er i denne sammenhæng mindst af alt brevet. - Brevet var dråben, men det værste er, at de ældre har knoklet hele deres liv, og vi kan takke dem for den velfærd, vi har i dag. Det er så grotesk at behandle ældre sådan.

Sussie Elkjær Sussie Elkjær står bag Facebook-gruppen 'Assens Kommune svigt af de ældre', som arbejder for at forbedre forholdene for de ældre, der har brug for hjælp.55 år gammel. Hun er ugift og har en datter på 16 år.



Hun er født og opvokset i Vissenbjerg, hvor hun stadig bor.



Har hunden Coco.



Hun har en merkantil uddannelse og arbejdede blandt andet 17 år i brugsen i Vissenbjerg. Men hun har været førtidspensionist i to år på grund af flere diskusprolapser i ryggen.



Modtog i juni Carl Scharnberg Prisen på vegne af Facebook-gruppen. De 10.000 kroner, der fulgte med, skal bruges til et arrangement for de ældre, der ikke længere kan komme i daghjem.

- Det var en stor oplevelse, siger Sussie Elkjær om den dag i marts, da Mette Frederiksen (S) - nu statsminister - kom på besøg hos hendes mor. Mødet var kommet i stand med god hjælp fra Julie Skovsby (S), der er medlem af Folketinget. Arkivfoto: Sugi Thiru

Startede på Facebook Det vækkede kamplysten i Sussie Elkjær. - Nu skal vi have gjort et eller andet ved det her, rungede det i hendes hoved, og hun satte sig til computeren, hvor hun oprettede Facebook-gruppen 'Assens Kommune svigt af de ældre'. Hun delte den med venner, bekendte og i flere bygrupper, og medlemmerne strømmede til. I dag er der flere end 1400 medlemmer af siden, hvor der flere gange om ugen bliver lagt opslag op. Og Sussie Elkjær er netop blevet nomineret til Fyens Stiftstidendes Bland Dig Prisen for sit arbejde med Facebook-gruppen og for arbejdet med at råbe politikere og medier op. - Jeg vil jo mene, at det skal være ens i hele landet. At en kommune kan skære så meget, og man så kan se, at i nabokommunen kan de få lov til at komme i bad et par gange i løbet af en uge, og de kan få gjort mere rent - det kan jo ikke være rigtigt. Altså. - Det er forkasteligt, at de (politikerne, red.) ikke kan se, at det burde være ens overalt, siger hun om det budskab, der ligger bag alt arbejdet.

De ældre er såbare For Sussie Elkjær er kampen for bedre forhold for de ældre også en rejse ud i en ukendt verden. For hun opfatter ikke sig selv som en, der blander sig i samfundsdebatten. - Nej, jeg har faktisk ikke altid været en, der råber op, siger hun, men må dog komme med en tilføjelse: - Jeg kan godt finde på, hvis jeg ikke er enig med folk, at fortælle dem, at jeg ikke synes, det er okay. Men at gå sådan i værk, som jeg har gjort nu, kunne jeg normalt ikke drømme om, siger Sussie Elkjær, der er klar i spyttet om, hvorfor netop dette emne har fået hende på barrikaderne. - Det her er noget særligt, fordi det går ud over de ældre, der ikke selv kan råbe op. De er de sårbare i det her. - Det jeg også oplever er, at mange af de ældre ikke tør. De er bange for at sige noget, for tænk nu, hvis det gik ud over dem bagefter. Det har bekymret mig meget, og så måtte jeg jo starte et eller andet.

Hørt i hele landet En af konsekvenserne ved at råbe kan jo være, at man bliver hørt. Og det er Sussie Elkjær og hendes fæller blevet. Ikke kun i Vissenbjerg, i resten af Assens Kommune, på rådhuset og i byrådet. Budskabet er også nået hele vejen til Christiansborg. - Der var ingen af os, der havde drømt om, at det kunne komme så langt, siger Sussie Elkjær, der i første omgang havde som mål at få hul igennem til byrådet og administrationen i Assens Kommune. Men pludselig kunne hun se daværende ældreminister Thyra Frank (LA) være i samråd i Folketinget, hvor hun skulle svare på spørgsmål om besparelserne i Assens Kommune, om kommunerne har nok penge til at hjælpe de ældre, der har brug for hjælp, og om rengøring hver femte uge er i orden.

Mette på besøg Den foreløbige kulmination kom dog fredag 1. marts, da en stor rød bus trillede ind på Nørrevænget i Vissenbjerg og gjorde stop hos Sussie Elkjærs mor, Birthe Rasmussen. Ud ad bussen steg Mette Frederiksen (S), der siden er blevet statsminister. Hun var kommet for at høre mere om og få sat ansigt på de kommunale besparelser i Assens. - Min mor syntes, det var stort. Selveste Mette Frederiksen. Min mor har altid stemt socialdemokratisk, siger Sussie Elkjær med et smil. Hun forklarer, at hun siden oprettelsen af Facebook-gruppen har været i tæt kontakt med folketingsmedlem Julie Skovsby (S), så at der kommer en Christansborg-politiker er ikke noget særligt. Og så dog alligevel. - Jeg vil indrømme at sidde med Mette Frederiksen gjorde indtryk. Men jeg tænkte også, at hun er et menneske som du og jeg. Men selvfølgelig med mere magt. - Mette er jo et kærligt menneske, som godt kan forstå de ting. Det, at hun er kommet ud til min mor, har betydet rigtig meget for hende. Og det betyder noget for mig, at min mor bliver glad og kan fortælle sin historie til en af de øverste, som i dag er statsminister. - Jeg har drillet min mor: 'Er du klar over, at du har siddet med den kommende statsminister? Hun har siddet i dit køkken og er kommet med kage'.

Nej tak Og så kunne man måske få den tanke, at Sussie Elkjær har fået smag for politik og kunne finde på selv at stille op. - Nej, det kunne jeg ikke. Overhovedet ikke, siger hun bestemt. - Der er normalt ikke mig at stå op og tale. Jeg har gjort det i nogle tilfælde, men det med at rejse sig og tale til nogle og sige: 'min mening er sådan og sådan', er normalt ikke mig. Det bryder jeg mig ikke om. Jeg kan godt sige det til dig, men jeg kan ikke stå i en stor forsamling og sige det. Det er slet ikke noget, jeg bryder mig om. Det betyder dog ikke, at kampen er slut. For der er stadig daghjem og bedre forhold for de ældre at kæmpe for. - Jeg kan love, at når vi kommer tilbage fra sommerferie, så går vi i krig igen.