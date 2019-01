Kæmpeordre til Bilhuset Thybo: Barfoed Group køber 45 biler

Bred: Der er ikke noget at sige til, hvis de har svært ved at få armene ned hos Bilhuset Thybo i Bred.

Her er det nye år nemlig startet med en rekordstor ordre. Ejendomskoncernen Barfoed Group i Odense har valgt at kigge mod vest, nu hvor de skal forny deres bilpark med 45 nye vogne.

Barfoed Group har bestilt 45 biler af mærket Ford Transit Custom med levering af de første biler 15. marts i år.

- Vi er både stolte over og glade for, at vi kan tiltrække en så stor kunde fra Odense. Det er vores absolut største ordre til dato, siger Jan Thybo, indehaver af Bilhuset Thybo, hvis hidtidige rekordsalg går helt tilbage til 2004, hvor en lokal entreprenør i Bred købte 22 biler.

- I bilbranchen ser vi ligesom i andre brancher, at de store bliver stadig større. For os er det her en understregning af, at vi kan være med i konkurrencen i kraft af det, som er vores kendetegn, nemlig kundenærvær og service gennem hele processen, siger Jan Thybo.

Og netop det, som de på den front kan tilbyde i Bred, tiltaler Frederik Barfoed, der er koncernchef i Barfoed Group. Mens virksomhedens seneste store bilaftale blev indgået med et af de større fynske autohuse, så pegede pilen denne gang mod Bred.

- For os har det været en helhedsvurdering. Vi har også fået andre gode tilbud, men vi oplevede fra første møde, at vi fik noget særligt i Bilhuset Thybo. Det er Jan som ejer, vi har haft den direkte kontakt med, og vi har kunnet mærke, at vi er betydningsfulde, siger Frederik Barfoed.

Han tilføjer:

- Vi vælger gerne den lille leverandør, når vi finder samarbejdspartnere - simpelthen fordi de som oftest er drevet af service og nærvær til deres kunder.