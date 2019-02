KC Product skifter ejer

KC Product i Haarby har fået ny ejer, efter den tidligere ejer har valgt at sælge virksomheden for at forfølge egne designprojekter.

Haarby: Jonas Bolvig har købt produktionsvirksomheden KC Product i Haarby. Efter tre år som ejerleder af virksomheden ønskede Simon Kalmer at sælge for at kunne forfølge egne designprojekter.

KC Product har siden 1978 produceret løsninger i rustfrit stål til virksomheder og private.

- For mig er det en drøm, der går i opfyldelse. Jeg er faldet for KC Products specialiserede kvalitetsprodukter, som både henvender sig til industrikunder og private. Det er et slutprodukt, man kan være stolt af, udtaler Jonas Bolvig i en pressemeddelelse.

Ejerskiftet kommer ikke til at medføre ændringer eller omstruktureringer. Snarere tværtimod. Jonas Bolvig overtager virksomheden med en målsætning om at videreføre succesen og fortsætte det gode samarbejde med medarbejdere, kunder og leverandører.

Simon Kalmer slipper dog ikke virksomheden helt og vil fortsat være tilknyttet som medlem af bestyrelsen.

Jonas Bolvig overtager også Simon Kalmers virksomhed Heartsteeling, som udvikler eksklusive bordplader i rustfrit stål. Heartsteeling drives også videre som hidtil.