Jurist: Assens Kommune giver sig selv ekstra beføjelser i forhold til loven

Det blev slået fast med syvtommer-søm, da Faglige Seniorer, Assens, og Facebookgruppen Assens Kommunes svigt af de ældre tirsdag inviterede til borgermøde, det tredje i rækken udløst af de besparelser på ældreområdet, der blandt andet førte til, at hjemmehjælpen kun skulle gøre rent hver femte uge, og at gulvvask helt blev fjernet fra to do-listen.

Fejlfinder

Ovenstående melding kom fra Kristian Hegaard, jurist med speciale i sociale rettigheder og - det skal for en ordens skyld med - folketingskandidat for Radikale Venstre. Han havde sat sig ind Assens Kommunes meget omtalte besparelser og havde med egne ord fundet mange flere end de berømte fem fejl.

- De nye kvalitetsstandarder blev vedtaget 30 januar. 5. februar får 800 borgere afgørelse om den fremtidige hjælp, og der har været en weekend imellem. Man kan umuligt have nået en konkret vurdering af hver enkelt borgers behov på så kort tid, fastslog han.

Kristian Heegaard, der også er beskikket medlem af Ankestyrelsen henviste desuden til en afgørelse derfra: at man ikke gennem kvalitetsstandarder kan udelukke specifikke indsatser (som ikke længere at vaske gulv red.), uden at vurdere borgerens behov. Styrelsen har ligeledes fastslået, at man ikke kan sætte loft på tid eller rengøringsareal, nævnte han.

- Og man kan ikke på forhånd sætte en fast økonomisk ramme og sige, at så meget har man at yde hjælp for. Det har Assens Kommune i vid udstrækning gjort, fortsatte han. Han medgav, at lovens tekst kan læses sådan, men understregede, at det ikke er nok at læse ordene som de står i lovteksten, man skal også læse den forklarende tekst, så vil man vide, at hensynet til økonomien kommer ind, når der er flere tilbud at vælge imellem, så er det ok at vælge det billigste med henvisning til økonomien.

- På hvilke kommunale arbejdspladser ville man acceptere rengøring hver femte uge, jeg har ikke fundet nogen, fortsatte Kristian Heegaard. Her kunne en af mødedeltagerne dog fortælle, at på det plejehjem, hvor han er SOSU-assistent, blev samme rengøringsinterval indført.