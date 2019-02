Julie Skovsby om ældrebesparelser: - Balancen er knækket i Assens

- I mine øjne er det ligesom om, at Liberal Alliance og regeringen ikke helt forstår, hvad deres beslutninger betyder. Vi taler om værdighed og anstændighed, og hvad der er ret og rimeligt. Og det her er ikke rimeligt.

- Man har lige indført en finanslov , der får stor betydning for vores velfærdssamfund. Det rammer rigtig hårdt i Assens nu, og derfor synes jeg, det er vigtigt, at ministeren ved, hvordan virkeligheden er i Assens Kommune.

For Julie Skovsby (S) er det især vigtigt, at ældreminister Thyra Frank (LA) indser, hvad der er virkeligheden ude i de danske kommuner.

- Der er flere ting, der gør, at balancen er knækket i Assens. Og derfor mener jeg, at vores ældreminister skal ind i den her sag nu, for det er meget alvorligt, det der sker i Assens, siger hun.

Det har blandt andet betydet, at de ældre er gået fra at få rengøring hver tredje uge til hver femte, samt at gulvvasken er fjernet helt.

Det spørgsmål skal ældreminister Thyra Frank (LA) svare på inden for seks hverdage, efter Julie Skovsby (S), der er folketingsmedlem og valgt i Assenskredsen, har stillet spørgsmålet som et §20-spørgsmål til ministeren.

Udvalget for Social og Sundhed har foretaget besparelser på social- og sundhedsområdet i Assens Kommune for mellem 45,5 og knap 49 millioner kroner årligt i årene 2018-2021. Derudover har udvalget haft et overforbrug på mere end 44 millioner kroner i budgetåret 2018. De penge skal findes i løbet af de kommende år. Der er fundet besparelser på både plejehjem og i den kommunale hjemmepleje. De store besparelser har fundet sted, efter der blev fundet et stort hul på 67 millioner kroner i kommunekassen. Alle politiske udvalg blev derfor pålagt at finde besparelsesbeløb, der kunne hjælpe med at lukke hullet. Et folketingsmedlem kan stille skriftlige spørgsmål direkte til en minister. Spørgsmålene kaldes §20-spørgsmål, og spørgsmålet skal angå ministerens holdning til noget. Ministeren skal svare inden for seks hverdage.

- Men der står ikke i Serviceloven, at det er ulovligt at tilbyde rengøring hver femte uge. Skal Fo lketinget så ikke lave en lov om, hvor lidt rengøring, der er rimeligt?

- Og der synes jeg, at forskellen op til hver femte uge er en alt for stor forskel, siger hun.

- Assens Kommune skiller sig ud fra de andre kommuner i landet ved kun at have rengøring hver femte uge, da de fleste kommuner har rengøring hver anden eller tredje uge.

Julie Skovsby (S) mener generelt, at forskellene i Danmark er blevet for store, når det kommer til værdig ældrepleje.

- Og jeg forventer, at hun som minister i regeringen tager de oplysninger, hun får omkring situationen i Assens, med videre til sine regeringskollegaer. Særligt dem, der sidder med økonomien. Her tænker jeg på finansministeren og økonomi- og indenrigsministeren.

- Jeg forventer, at hun (Thyra Frank, red. ) forholder sig helt konkret til den virkelighed i Assens, som borgerne oplever.

Julie Skovsby forventer, at ældreminister Thyra Frank tager hendes §20-spørgsmål med videre til sine kollegaer.

Enig med borgmester

Assens' borgmester Søren Steen Andersen (V) og formanden for udvalget Social og Sundhed Charlotte Kjær (A) har flere gange udtalt, at roden til besparelserne i Assens Kommune blandt andet kan findes i en urimelig udligningsreform og fejl i den aktivitetsbaserede medfinansiering (kommuners tilskud til borgeres hospitalsregning, red.).

Julie Skovsby (S) er til dels enig i, at noget af skylden kan findes på Christiansborg.

- Jeg enig i, at det har konsekvenser, at det ikke er lykkedes regeringen at få lavet en udligningsreform, der retter på nogle af de fejl, der var i udligningssystemet.

- Men det undrer mig, at borgmesteren (Søren Steen Andersen (V), red.) ikke taler mere med sine egne partifæller på Christiansborg, og at han ikke tager det her op med ældreordføreren i Venstre og statsministeren, siger hun.

Det udsagn er Søren Steen Andersen (V) meget uenig i.

- Hun ved overhovedet ikke, hvad hun taler om. Hvis der er nogen, der har haft fat i nogen som helst på Christiansborg, så er det mig. Jeg har haft fat i en række ordførere og topministre - mindst ti.

- At det så ikke har resulteret i noget endnu, betyder jo bare, at vi må kæmpe videre. Men Julie Skovsby har ingen ret i verden til at sige, at jeg ikke har gjort noget.

Søren Steen Andersen (V) vil dog gerne stille Julie Skovsby (S) et spørgsmål.

- Hvad har Julie Skovsby foretaget sig, da hun stemte for Lov 74 den 14. december 2016, som i dag koster os 16,4 millioner kroner hvert år i aktivitetsbaseret medfinansiering?

- Har hun spekuleret over, hvilke konsekvenser det har for de kommuner på Fyn, hvor hun jo er valgt? For det er stort set samtlige kommuner, der rammes af den aktivitetsbaserede medfinansiering, siger han.

Ældreminister Thyra Frank (LA) vil ikke kommentere på §20-spørgsmålet, før hun har givet Julie Skovsby svar.

Julie Skovsbys spørgsmål er endnu ikke blevet stillet officielt, da det ikke står på listen over §20-spørgsmål på Folketingets hjemmeside.