Juli i billeder: Opture - og nedtur

I juni 2018 fik fisker Keld Mogensen fra Torø Huse besøg af Arne Rusbjerg, der er formand for Dansk Fritidsfiskerforbund, og Mads Christoffersen fra DTU Aqua. De to herrer fik æg og mælk fra flere end 100 pighvarrer med hjem til et stort udsætningsprojekt. Desværre gik det ikke som håbet, og der kommer ingen nye små pighvarrer ud af anstrengelserne i denne omgang. Foto: Kim Rune