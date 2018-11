Julen er her: Flot fakkeloptog i Glamsbjerg

Glamsbjerg: Et særdeles flot fakkeloptog kunne man se i Glamsbjerg fredag eftermiddag.

Efter fællessalmer og sang af kirkens børnekor og konfirmander i Glamsbjerg Kirke, var det ud i våbenhuset og hive faklen frem. Derefter gik alle deltagerne i den fyldte kirke ned til torvet med de lysende fakler, hvor det utrolige skete, at julemanden dukkede op. Med lidt i posen.

Brobyblæserne sørgede i kulden for det musikalske indslag. Den lokale afdeling af Lions serverede gløgg og æbleskiver. Julen er kommet for at blive denne gang i Glamsbjerg, hvor også julebelysningen er tilbage.