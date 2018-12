Julekalender: Genlæs årets største historier

Endelig kom dagen!

Kalendersiden er endt på 1. december og en hel måned med jul, hygge og tilbageblik står for døren, inden vi når den 24. december.

Assens-redaktionens julekalender i år består af 24 af de historier, som I læsere har læst mest gennem hele året.

Hver dag klokken 19 vil der blive åbnet en ny låge her på Fyens.dk, og vi håber, at I har lyst til at læse med!