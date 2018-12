Jul med grise, øl og halvnisser

Magtenbølle: Magtenbølle inviterer til Åbent hus i griseriet og bryggeriet søndag 16. december kl. 12-15.

Her vil der være mulighed for at hilse på minigrisene og samtidig høre om dem. Den 155 år gamle halvnisse fra Magtenbølle vil også fortælle om livet som halvnisse og om livet sammen med minigrisene.

Derudover vil der være rundvisning i det lille bryggeri, smagsprøver på øl og snaps og fortællinger om bryggeriets produkter og historie.

Entreprisen er 30 kr. for voksne og 20 kr. for børn. Det foregår på Magtenbøllevej 78 i Magtenbølle. /sk