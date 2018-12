Jul i Church of Love

Vissenbjerg: I 2014 blev Church of Love anerkendt og kendt som Danmarks første migrantvalgmenighed, hvor hovedparten af dens medlemmer er tidligere muslimer, som er konverteret til kristendom.

Kirken ligger i det gamle bibliotek i Vissenbjerg, og her er der julegudstjeneste søndag 23. december kl. 15. Her er alle velkomne fra både nær og fjern, og faktisk kører Church of Love rundt i to busser på både Sjælland, Fyn og Jylland for at samle gæster op.

Der vil være mulighed for simultantolkning af gudstjenesten. Bagefter er der fællesspisning, godt samvær og julehygge.

