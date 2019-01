Jubilar: Lions fylder 30 år

Lions Club lokale afdeling i Haarby fylder 30 år. Det bliver fejret på selve dagen med et spændende foredrag af Simon Flening fra Flemløse, der fortæller om sine to år i Slædepatruljen Sirius.

- Vi håber selvfølgelig på, at vi kan fylde hallen op, men det er jo ikke sikkert, at vi er så heldige, siger Peter Elmelund.

- Vi har valgt at lave et foredrag, hvor billetten kun koster 50 kroner, så alle har mulighed for at deltage, siger han.

- Man kunne tro, at vi ville holde et stor reception, når vi nu har 30 års fødselsdag. Men det har vi valgt ikke at gøre.

Det fortæller medlem Peter Elmelund, der står for alt PR for klubben.

Fejringen består af et foredrag af Simon Flening fra Flemløse, der vil fortælle om sine to år i Slædepatruljen Sirius.

Lions Club er en verdensomspændende NGO (Non Governmental Organization) med 46.000 klubber verden over.På verdensplan er der over 1,4 millioner medlemmer i 190 lande. Lions blev oprettet i USA i 1917, da grundlæggerne mente, at verden behøvede mere medleven og mindre selvoptagethed. NGO'en er tilsluttet FN's deklaration om menneskerettigheder og arbejder for samfundsforståelse og fred. Lions Danmark donerer årligt omkring 25-30 millioner kroner til humanitære formål. Pengene fordeles suverænt af den enkelte klub og går både til internationale, nationale og lokale formål i nærområdet. Lions Club Haarby har 28 medlemmer.

Lokal attraktion

Simon Flening fra Flemløse har også i denne avis fortalt om sin store rejse til Nordøstgrønland, og Peter Elmelund glæder sig til at høre om rejsen fra den lokale unge mand.

- Jeg kom i kontakt med Simon gennem nogle af vores venner, fordi jeg havde hørt, at han var i Sirius. Så jeg tænkte, at det kunne være spændende at få et foredrag med ham, fordi det er et interessant emne.

- Og så var Simons morfar sagfører her i Haarby, så han har en tilknytning hertil, og jeg tror, der er mange heromkring, der kender navnet Flening. Han var med på den med det samme, og jeg kan jo høre, at han er en spændende og dygtig fortæller, siger Peter Elmelund.

Lions Club i Haarby havde egentlig planer om, at der skulle ske mere til fødselsdagsarrangementet, men det kunne ikke lade sig gøre på grund af økonomien.

Hvis der kommer et overskud fra jubilæumsdagen, går det ikke til klubben selv, fortæller Peter Elmelund.

- Hvis vi får et eventuelt overskud, så vil vi donere det til noget i Grønland for at skabe en sammenhæng med det foredrag, som Simon kommer med.

- Men hvad det bliver endnu, ved vi ikke. Det kommer an på beløbet, siger han.

Billetter til fødselsdagsfejringen kan købes hos Shell i Haarby, eller man kan sende en SMS til medlem Birger Olsen på telefonnummer 22481003. Man skal blot oplyse, hvor mange billetter, man gerne vil købe, og så afhenter og betaler man for dem på selve dagen.

Der sælges også billetter i indgangen, hvis der ikke er udsolgt på selve dagen.

Dørene åbner klokken 18, og foredraget går i gang klokken 19.