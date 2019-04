Jubi-koncert: To landskendte musikere samarbejder med vestfynsk pigekor om koncert i Assens

Assens: Duoen Emil de Waal og Gustaf Ljunggren markerer sit 20-års jubilæum med et musikalsk koncept, hvor dele af koncerten kreeres på koncertdagen, der er torsdag 11. april.

Til koncerten kl. 20 på Tobakgaarden har de to musikere samarbejdet med Det Vestfynske Pigekor.

Slagstøjspilleren Emil de Waal og multi-instrumentalisten Gustaf Ljunggren har arbejdet sammen gennem 20 år, og det fejres med en række jubilæumskoncerter.

Udgangspunktet for koncerten i Assens er Ljunggren/de Waals 20-års jubilæumsalbum Gustaf Ljunggren / Emil de Waal.

Under eftermiddagens samarbejde vil dele af Ljunggrens og de Waals musik blive tilsat vokal af de unge talenter i pigekoret, hvor øvelsen for begge parter er at få de musikalske dele til at gå op i en højere enhed.

Det Vestfynske Pigekor er en sammenslutning af Assens Musikskoles Ungdomskor og Ørsted-Søllested-Vedtofte Pigekor, som samlet består af 24 piger fra 5.- til 8. klasse og elever fra Vestfyns gymnasium.

Billetter på tobaksgaarden.dk.