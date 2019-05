Jubel i Andebølle Lokalråd: Alle penge er hjemme

Andebølle: 378.190 kr. fra Erhvervsministeriets Landdistriktspulje til opbygning af Andebølle Samlings- & Informationsplads om Maglemosekulturen.

Sådan lyder den glade melding i en pressemeddelelse fra Andebølle Lokalråd, som dermed nu har fået fuld finansiering af sit projekt.

Tre fonde og puljer har sagt ja til at støtte. Assens Kommunes Lokalsamfundspulje giver 54.000 kroner. Energi Fyns Almene fond donerer 38.774 kroner. Der var 356 ansøgninger, deraf var der 18 - deriblandt Andebølle Lokalråd - der fik donation. Senest altså også Erhvervsministeriets Landdistriktspulje.

- Vi er fantastisk glade og taknemlige for den imødekommenhed, vores projekt har mødt: Vi har i alt sendt tre ansøgninger, og de har givet os ter positive tilbagemeldinger. Bedre kan det ikke blive. Det opleves rigtig dejligt, og det fortæller os, at der også er andre, der synes, at det er et værdifuldt og meningsfuldt projekt, vi har udviklet for vores landsby, siger formand for Andebølle Lokalråd, Johan Rosenring.